Спецназовцы из зоны СВО пообещали курганцам захватить дроны. Видео

28 февраля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Спецназовцы из зоны СВО поблагодарили курганцев за антидроновое ружье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из спецназа ГРУ, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, записали видеообращение к курганцам. В нем они поблагодарили проект «Добрая земля» за подаренное антидроновое ружье и пообещали с помощью него захватить несколько беспилотников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доброволец из Кургана Александр Пылков. «От группы спецназа выражаем огромную благодарность за антидроновое ружье проекту „Добрая земля“ и бойцу с позывным „Дос“. Вам можно верить парни. За нами тоже не заржавеет. Несколько птичек (дронов — прим. ред.) вражеских обязательно посадим. Победа будет за нами, враг будет разбит», — сказал спецназовец на видео. Также военнослужащие из зоны спецоперации заявили, что «курганские парни — сила» и передали им большой привет. Ранее URA.RU писало, что в начале года курганцы передали казачьей бригаде «Дон» ружье против дронов. На его покупку было потрачено почти около 500 тысяч рублей. Значительную помощь в сборе денежных средств оказали курганские священники. Позже антидроновое ружье испытал боец с позывным «Кузьмич». Спецоперация ВС РФ на территории Украины длится более одного года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие из спецназа ГРУ, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, записали видеообращение к курганцам. В нем они поблагодарили проект «Добрая земля» за подаренное антидроновое ружье и пообещали с помощью него захватить несколько беспилотников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доброволец из Кургана Александр Пылков. «От группы спецназа выражаем огромную благодарность за антидроновое ружье проекту „Добрая земля“ и бойцу с позывным „Дос“. Вам можно верить парни. За нами тоже не заржавеет. Несколько птичек (дронов — прим. ред.) вражеских обязательно посадим. Победа будет за нами, враг будет разбит», — сказал спецназовец на видео. Также военнослужащие из зоны спецоперации заявили, что «курганские парни — сила» и передали им большой привет. Ранее URA.RU писало, что в начале года курганцы передали казачьей бригаде «Дон» ружье против дронов. На его покупку было потрачено почти около 500 тысяч рублей. Значительную помощь в сборе денежных средств оказали курганские священники. Позже антидроновое ружье испытал боец с позывным «Кузьмич». Спецоперация ВС РФ на территории Украины длится более одного года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.