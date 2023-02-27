Военнослужащие из спецназа ГРУ, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, записали видеообращение к курганцам. В нем они поблагодарили проект «Добрая земля» за подаренное антидроновое ружье и пообещали с помощью него захватить несколько беспилотников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил доброволец из Кургана Александр Пылков.
«От группы спецназа выражаем огромную благодарность за антидроновое ружье проекту „Добрая земля“ и бойцу с позывным „Дос“. Вам можно верить парни. За нами тоже не заржавеет. Несколько птичек (дронов — прим. ред.) вражеских обязательно посадим. Победа будет за нами, враг будет разбит», — сказал спецназовец на видео. Также военнослужащие из зоны спецоперации заявили, что «курганские парни — сила» и передали им большой привет.
Ранее URA.RU писало, что в начале года курганцы передали казачьей бригаде «Дон» ружье против дронов. На его покупку было потрачено почти около 500 тысяч рублей. Значительную помощь в сборе денежных средств оказали курганские священники. Позже антидроновое ружье испытал боец с позывным «Кузьмич».
Спецоперация ВС РФ на территории Украины длится более одного года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Глава государства заявлял, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.