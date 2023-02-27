27 февраля 2023
26 февраля 2023

Жители ЯНАО пожаловались, что вынуждены платно сдавать анализы

© Служба новостей «URA.RU»
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В окружном департаменте здравоохранения заверили, что реактивы в наличии Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что вынуждены платно сдавать анализы из-за отсутствия реактивов в горбольнице. Об этом женщины написали в соцсети «ВКонтакте».

«Для грамотного подбора лечения пациенту необходимо сдать анализы. Но на приеме врач сообщил, что некоторые реагенты отсутствуют, и нет возможности сдать анализ. Без этих анализов не назначать лечение. Естественно, чтобы не ждать, пациент идет и за свой счет сдает анализы в платных лабораториях», — написал пользователь под ником Рина Рина в группе «Нетипичные родители Ноябрьска».

Женщина отметила, что запись к врачу была плановая, но коррекция лечения нужна в текущий момент. В комментариях пользователь под ником Мина Минина отметила, что, будучи беременной, также столкнулась с подобной ситуацией. «Согласна с автором, во время беременности тоже была такая проблема», — подчеркнула Мина Минина.

В департаменте здравоохранения отметили, что реактивы есть в наличии и пообещали разобраться в ситуации. «Все необходимые реактивы в наличии в больницах округа. Исследования проводятся по медицинским показаниям, то есть по назначению врача. Мы свяжемся с пациентом для уточнения ситуации», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое из-за отсутствия препарата приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции. В медучреждении отметили, что в ближайшее время ожидается новая поставка вакцины.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что вынуждены платно сдавать анализы из-за отсутствия реактивов в горбольнице. Об этом женщины написали в соцсети «ВКонтакте». «Для грамотного подбора лечения пациенту необходимо сдать анализы. Но на приеме врач сообщил, что некоторые реагенты отсутствуют, и нет возможности сдать анализ. Без этих анализов не назначать лечение. Естественно, чтобы не ждать, пациент идет и за свой счет сдает анализы в платных лабораториях», — написал пользователь под ником Рина Рина в группе «Нетипичные родители Ноябрьска». Женщина отметила, что запись к врачу была плановая, но коррекция лечения нужна в текущий момент. В комментариях пользователь под ником Мина Минина отметила, что, будучи беременной, также столкнулась с подобной ситуацией. «Согласна с автором, во время беременности тоже была такая проблема», — подчеркнула Мина Минина. В департаменте здравоохранения отметили, что реактивы есть в наличии и пообещали разобраться в ситуации. «Все необходимые реактивы в наличии в больницах округа. Исследования проводятся по медицинским показаниям, то есть по назначению врача. Мы свяжемся с пациентом для уточнения ситуации», — прокомментировали в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое из-за отсутствия препарата приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции. В медучреждении отметили, что в ближайшее время ожидается новая поставка вакцины.
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