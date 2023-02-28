Полиция Кургана задержала жителя Красноярска, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей

01 марта 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

В курганском ТЦ задержали жителя Красноярска, который украл у пенсионерки 490 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Красноярска, который обманом похитил у пенсионерки почти полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В Кургане оперативниками задержан 19-летний житель города Красноярска, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении 83-летней пенсионерки. Молодой человек, выступая в роли курьера, получил денежные средства в размере 490 тысяч рублей от пожилой жительницы. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в одном из торговых центров Кургана при попытке перевести деньги своим „кураторам“ через банкомат», — сообщили в ведомстве. На данным момент похищенные деньги возвращены владелице. По данным УМВД региона, 27 февраля пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Человек сообщил женщине, что ее родственница стала виновником ДТП, в котором серьезно пострадали люди. Позже пенсионерке заявили, что ей необходимо заплатить определенную сумму денег, чтобы ее родственница смогла избежать уголовную ответственность. Сейчас в отношении задержанного следственными органами возбужденно уголовное по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит лишение свободы до шести лет.

В Кургане сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Красноярска, который обманом похитил у пенсионерки почти полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В Кургане оперативниками задержан 19-летний житель города Красноярска, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении 83-летней пенсионерки. Молодой человек, выступая в роли курьера, получил денежные средства в размере 490 тысяч рублей от пожилой жительницы. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в одном из торговых центров Кургана при попытке перевести деньги своим „кураторам“ через банкомат», — сообщили в ведомстве. На данным момент похищенные деньги возвращены владелице. По данным УМВД региона, 27 февраля пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Человек сообщил женщине, что ее родственница стала виновником ДТП, в котором серьезно пострадали люди. Позже пенсионерке заявили, что ей необходимо заплатить определенную сумму денег, чтобы ее родственница смогла избежать уголовную ответственность. Сейчас в отношении задержанного следственными органами возбужденно уголовное по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит лишение свободы до шести лет.