Полиция Кургана задержала жителя Красноярска, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей

В Кургане сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Красноярска, который обманом похитил у пенсионерки почти полмиллиона рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«В Кургане оперативниками задержан 19-летний житель города Красноярска, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении 83-летней пенсионерки. Молодой человек, выступая в роли курьера, получил денежные средства в размере 490 тысяч рублей от пожилой жительницы. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в одном из торговых центров Кургана при попытке перевести деньги своим „кураторам“ через банкомат», — сообщили в ведомстве. На данным момент похищенные деньги возвращены владелице.
По данным УМВД региона, 27 февраля пенсионерке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Человек сообщил женщине, что ее родственница стала виновником ДТП, в котором серьезно пострадали люди. Позже пенсионерке заявили, что ей необходимо заплатить определенную сумму денег, чтобы ее родственница смогла избежать уголовную ответственность.
Сейчас в отношении задержанного следственными органами возбужденно уголовное по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит лишение свободы до шести лет.
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