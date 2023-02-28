В новых чатах курганских больниц удаляют обращения и грозят банить пациентов

01 марта 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В чатах медучреждений Кургана и области состоят некоторые главврачи (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новых чатах больниц Кургана и Курганской области в Telegram удаляют обращения, в которых не указана медицинская организация, где пациент столкнулся с проблемой. За риторические вопросы и нарушение правил чата администраторы предупреждают, что отправят авторов в бан. «Обращения могут быть удалены администраторами чата без предупреждения, а участники получить бан, при размещении: обращений без указания медучреждения; обращений не по теме чата; игнорировании замечаний от администраторов чата; переписки между участниками; неуважительных высказываний в адрес администраторов чата, представителей медучреждений, органов власти, других участников чата, в т. ч. в личных сообщениях; непроверенной информации (фейков) или риторических вопросов […]. Администраторы чата вправе делать скриншоты всех нарушений», — указано в правилах чата «Курган. Здоровье». В чат «Курган. Здоровье» за первый день работы добавились почти 800 человек. Обращения в основном касаются записи к врачам -специалистам. Чаще курганцы жалуются, что не могут записать детей на прием к врачам: неврологу, лору, офтальмологу. Родители пишут, что дети стоят на очереди к специалистам длительное время (от месяца до года). Отвечают на обращения представители медучреждений, в том числе главврачи. Чаще они просят уточнить данные пациентов в личном сообщении. В чате «Курганская область. Здоровье» более 400 участников. Обращений поступило всего пять, но одному из обратившихся пациентов сразу удалось записаться к врачу. Ранее URA.RU писало, что в с 1 марта 2023 года курганские больницы начали отвечать пациентам на вопросы и жалобы в специальных чатах в Telegram. Их создали в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Курганцы и жители области могут спросить про запись на прием к врачам, вызов врача на дом, сообщить о нарушениях или навязывании платных услуг в больницах. В чате не назначают лечение, не проводят телемедицинские консультации по заболеваниям. Также в чат не добавлена скорая помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новых чатах больниц Кургана и Курганской области в Telegram удаляют обращения, в которых не указана медицинская организация, где пациент столкнулся с проблемой. За риторические вопросы и нарушение правил чата администраторы предупреждают, что отправят авторов в бан. «Обращения могут быть удалены администраторами чата без предупреждения, а участники получить бан, при размещении: обращений без указания медучреждения; обращений не по теме чата; игнорировании замечаний от администраторов чата; переписки между участниками; неуважительных высказываний в адрес администраторов чата, представителей медучреждений, органов власти, других участников чата, в т. ч. в личных сообщениях; непроверенной информации (фейков) или риторических вопросов […]. Администраторы чата вправе делать скриншоты всех нарушений», — указано в правилах чата «Курган. Здоровье». В чат «Курган. Здоровье» за первый день работы добавились почти 800 человек. Обращения в основном касаются записи к врачам -специалистам. Чаще курганцы жалуются, что не могут записать детей на прием к врачам: неврологу, лору, офтальмологу. Родители пишут, что дети стоят на очереди к специалистам длительное время (от месяца до года). Отвечают на обращения представители медучреждений, в том числе главврачи. Чаще они просят уточнить данные пациентов в личном сообщении. В чате «Курганская область. Здоровье» более 400 участников. Обращений поступило всего пять, но одному из обратившихся пациентов сразу удалось записаться к врачу. Ранее URA.RU писало, что в с 1 марта 2023 года курганские больницы начали отвечать пациентам на вопросы и жалобы в специальных чатах в Telegram. Их создали в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Курганцы и жители области могут спросить про запись на прием к врачам, вызов врача на дом, сообщить о нарушениях или навязывании платных услуг в больницах. В чате не назначают лечение, не проводят телемедицинские консультации по заболеваниям. Также в чат не добавлена скорая помощь.