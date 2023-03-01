Курганскому школьнику, которого директор стыдила за съеденные порции, помогли продуктами

02 марта 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Семье старшеклассника из школы №11 предоставили продуктовый набор (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семье старшеклассника, мама которого обвинила директора школы №11 Кургана в травле из-за съеденных лишних порций в столовой, власти помогли продуктовым набором. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен Алена Лопатина, которая разбиралась в ситуации. Конфликт, по словам омбудсмена, возник из-за недопонимания сторон и уже исчерпан. «Завтра будет поставлена точка в этом вопросе [конфликтной ситуации]. В школе все заинтересованные лица соберутся. Уже сейчас урегулирован вопрос с питанием мальчика, мы помогли также продуктовым набором семье. Считаю, что ситуация возникла на волне недопонимания между сторонами конфликта», — сказала Лопатина. Омбудсмен подтвердила, что в школах установлены камеры видеонаблюдения в целях безопасности детей. По громкой связи старшекласснику школы №11, который находился в столовой и ел, замечания не делали, его пригласили пройти в кабинет директора. Ранее URA.RU писало, что мама старшеклассника из малоимущей семьи обвинила директора школы №11 в травле ребенка из-за съеденных порций в столовой. В курганском паблике соцсети «ВКонтакте» она написала, что мальчик с разрешения учителей берет не съеденные младшеклассниками порции. Но 21 февраля директор школы, наблюдая за учеником по камерам, по громкоговорителю на всю школу потребовала, чтобы он вышел из столовой и пришел к ней в кабинет, называя фамилию, имя и класс. Мальчик не пошел, а продолжил есть. В результате директор потребовала, чтобы мать ребенка забрала его документы. В соцсети пост вызвал большой резонанс. В мэрии Кургана ответили, что ситуация не так однозначна, как описала мама ученика. Мальчик обеспечен бесплатным горячим питанием, а некоторые факты, описанные женщиной, не нашли подтверждения при проверке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семье старшеклассника, мама которого обвинила директора школы №11 Кургана в травле из-за съеденных лишних порций в столовой, власти помогли продуктовым набором. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен Алена Лопатина, которая разбиралась в ситуации. Конфликт, по словам омбудсмена, возник из-за недопонимания сторон и уже исчерпан. «Завтра будет поставлена точка в этом вопросе [конфликтной ситуации]. В школе все заинтересованные лица соберутся. Уже сейчас урегулирован вопрос с питанием мальчика, мы помогли также продуктовым набором семье. Считаю, что ситуация возникла на волне недопонимания между сторонами конфликта», — сказала Лопатина. Омбудсмен подтвердила, что в школах установлены камеры видеонаблюдения в целях безопасности детей. По громкой связи старшекласснику школы №11, который находился в столовой и ел, замечания не делали, его пригласили пройти в кабинет директора. Ранее URA.RU писало, что мама старшеклассника из малоимущей семьи обвинила директора школы №11 в травле ребенка из-за съеденных порций в столовой. В курганском паблике соцсети «ВКонтакте» она написала, что мальчик с разрешения учителей берет не съеденные младшеклассниками порции. Но 21 февраля директор школы, наблюдая за учеником по камерам, по громкоговорителю на всю школу потребовала, чтобы он вышел из столовой и пришел к ней в кабинет, называя фамилию, имя и класс. Мальчик не пошел, а продолжил есть. В результате директор потребовала, чтобы мать ребенка забрала его документы. В соцсети пост вызвал большой резонанс. В мэрии Кургана ответили, что ситуация не так однозначна, как описала мама ученика. Мальчик обеспечен бесплатным горячим питанием, а некоторые факты, описанные женщиной, не нашли подтверждения при проверке.