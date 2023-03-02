Противник «ЧВК Редан» в Кургане закрыл свой канал

03 марта 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Крупный telegram-канал противников новой субкультуре в Кургане заявил о завершении деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администратор telergam-канала «Против Чвк Редан Курган» заявило о его закрытии из-за визита правоохранительных органов. Сообщество собирало информацию о противостояниях с новой молодежной субкультурой. О завершении деятельности сообщает владелец в своем telegram-канале. «Сегодня ко мне приехали сотрудники правоохранительных органов по поводу моего канала. Учитывая, что мой профиль в Telegram был анонимным, меня удалось вычислить. В связи с этим я прекращаю все публикации на своих каналах, а также прекращаю данный вид деятельности, чтобы не быть привлеченным к ответственности в дальнейшем», — указано в посте канала. Как отмечает владелец, сотрудники органов власти разъяснили ему, что тематика сообщества является провокационной, а также не отражает действительность. Материалы на канале остались, но под ними есть пометка, что автор выступает против насилия. «Никому не рекомендую воспринимать всерьез видеоматериалы, которые размещены в интернете о деятельности «ЧВК Редан» и «Анти Редан», — пояснил автор. Под постами также запрещены комментарии, которые ранее были открыты. В них нередко присылали информацию о предстоящих сходках курганских противников движения «ЧВК Редан». URA.RU писало ранее, что возле крупного ТРЦ в Кургане собрались молодые люди на сходку «ЧВК Редан». На месте встречи дежурили сотрудники УМВД и Росгвардии. С этой сходки несколько подростков были доставлены в отделение полиции. Через время в соцсетях распространилось видео об избиении неформала противниками «ЧВК Редан». Курганской полиции удалось его задержать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администратор telergam-канала «Против Чвк Редан Курган» заявило о его закрытии из-за визита правоохранительных органов. Сообщество собирало информацию о противостояниях с новой молодежной субкультурой. О завершении деятельности сообщает владелец в своем telegram-канале. «Сегодня ко мне приехали сотрудники правоохранительных органов по поводу моего канала. Учитывая, что мой профиль в Telegram был анонимным, меня удалось вычислить. В связи с этим я прекращаю все публикации на своих каналах, а также прекращаю данный вид деятельности, чтобы не быть привлеченным к ответственности в дальнейшем», — указано в посте канала. Как отмечает владелец, сотрудники органов власти разъяснили ему, что тематика сообщества является провокационной, а также не отражает действительность. Материалы на канале остались, но под ними есть пометка, что автор выступает против насилия. «Никому не рекомендую воспринимать всерьез видеоматериалы, которые размещены в интернете о деятельности «ЧВК Редан» и «Анти Редан», — пояснил автор. Под постами также запрещены комментарии, которые ранее были открыты. В них нередко присылали информацию о предстоящих сходках курганских противников движения «ЧВК Редан». URA.RU писало ранее, что возле крупного ТРЦ в Кургане собрались молодые люди на сходку «ЧВК Редан». На месте встречи дежурили сотрудники УМВД и Росгвардии. С этой сходки несколько подростков были доставлены в отделение полиции. Через время в соцсетях распространилось видео об избиении неформала противниками «ЧВК Редан». Курганской полиции удалось его задержать.