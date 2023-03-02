02 марта 2023

В Тюмени горит офисное здание

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Обстоятельства пожара выясняются Фото:

В Тюмени загорелось здание на улице Чекистов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На улице Чекистов, 34 горит здание. Черный дым поднимается высоко в небо», — такой пост опубликован в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Корреспондент агентства связался с пресс-службой МСЧ Тюменской области. Там ответили, что выясняют обстоятельства происшедшего и позже предоставят информацию.

По данным сервиса 2ГИС, в этом здании находятся 5 организаций, среди которых магазин по продаже смазочных материалов. Пожарные уже работают на месте.

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В Тюмени загорелось здание на улице Чекистов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На улице Чекистов, 34 горит здание. Черный дым поднимается высоко в небо», — такой пост опубликован в telegram-канале «ЧС Тюмень». Корреспондент агентства связался с пресс-службой МСЧ Тюменской области. Там ответили, что выясняют обстоятельства происшедшего и позже предоставят информацию. По данным сервиса 2ГИС, в этом здании находятся 5 организаций, среди которых магазин по продаже смазочных материалов. Пожарные уже работают на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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