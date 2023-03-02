В Тюмени горит офисное здание

Обстоятельства пожара выясняются
В Тюмени загорелось здание на улице Чекистов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«На улице Чекистов, 34 горит здание. Черный дым поднимается высоко в небо», — такой пост опубликован в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Корреспондент агентства связался с пресс-службой МСЧ Тюменской области. Там ответили, что выясняют обстоятельства происшедшего и позже предоставят информацию.
По данным сервиса 2ГИС, в этом здании находятся 5 организаций, среди которых магазин по продаже смазочных материалов. Пожарные уже работают на месте.
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