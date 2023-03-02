В Тюмени горит офисное здание

03 марта 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Обстоятельства пожара выясняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени загорелось здание на улице Чекистов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На улице Чекистов, 34 горит здание. Черный дым поднимается высоко в небо», — такой пост опубликован в telegram-канале «ЧС Тюмень». Корреспондент агентства связался с пресс-службой МСЧ Тюменской области. Там ответили, что выясняют обстоятельства происшедшего и позже предоставят информацию. По данным сервиса 2ГИС, в этом здании находятся 5 организаций, среди которых магазин по продаже смазочных материалов. Пожарные уже работают на месте.

В Тюмени загорелось здание на улице Чекистов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «На улице Чекистов, 34 горит здание. Черный дым поднимается высоко в небо», — такой пост опубликован в telegram-канале «ЧС Тюмень». Корреспондент агентства связался с пресс-службой МСЧ Тюменской области. Там ответили, что выясняют обстоятельства происшедшего и позже предоставят информацию. По данным сервиса 2ГИС, в этом здании находятся 5 организаций, среди которых магазин по продаже смазочных материалов. Пожарные уже работают на месте.