ВСУ потеряли подготовленные подразделения под Бахмутом: главное к вечеру 5 марта

ВСУ планируют операции по возможному выходу из Бахмута, заявили в ISW
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних месяцев лишились хорошо подготовленных подразделений под Бахмутом (Артемовск). Российские добровольческие подразделения добились позиционного преимущества над украинскими бойцами. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 марта.
- ВСУ за последние месяцы потеряли несколько своих подразделений под Бахмутом. Среди них были и хорошо подготовленные, передает The Wall Street Journal.
- Добровольческие российские подразделения добились позиционного преимущества над украинскими войсками в Бахмуте. В американском Институте изучения войны (ISW) написали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже планируют операции по возможному отходу из города.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли железнодорожную станцию Ступки, благодаря чему под их контроль перешел северный район Бахмута (Артемовск). Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
- В районе Кременной (ЛНР) была обнаружена группа украинских дезертиров. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, эти бойцы отказываются вести боевые действия и обустраивают место для проживания.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили несколько сотен украинских военных. Так, на краснолиманском направлении было уничтожено порядка 180 украинских военных, сообщили в Минобороны. На донецком направлении ВС РФ ликвидировали 210 солдат ВСУ, а на купянском до 40 бойцов.
- Российские войска уничтожили командный пункт нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) в районе населенного пункта Муравьевка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
- ВСУ атаковали из HIMARS город Волноваха в Донецкой Народной Республике. Украинцы нанесли удар во время траурного митинга, посвященного годовщине смерти командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги.
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