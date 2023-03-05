Украинские военные атаковали Волноваху во время траурного митинга, который был приурочен к годовщине гибели Героя России, командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги.
«Боевики обстреляли Волноваху из HIMARS в момент проведения памятных мероприятий в честь годовщины гибели Владимира Жоги. Ракеты ударили по соседнему зданию от ДК его имени, где собравшиеся возлагали цветы», — передает «Звезда» со ссылкой на корреспондента с места событий. По его словам, никто не пострадал.
Жога погиб год назад в Волновахе. Это произошло, когда он помогал выводить мирных жителей с территории, подконтрольной Украине. Командиру батальона присвоили звание Героя России и Героя ДНР посмертно, передает «Ридус».
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