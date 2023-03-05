ВСУ ударили по ДНР в момент траурного митинга памяти Героя России. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Украинские военные ударили по соседнему зданию от ДК имени Жоги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные атаковали Волноваху во время траурного митинга, который был приурочен к годовщине гибели Героя России, командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги.

«Боевики обстреляли Волноваху из HIMARS в момент проведения памятных мероприятий в честь годовщины гибели Владимира Жоги. Ракеты ударили по соседнему зданию от ДК его имени, где собравшиеся возлагали цветы», — передает «Звезда» со ссылкой на корреспондента с места событий. По его словам, никто не пострадал.

Жога погиб год назад в Волновахе. Это произошло, когда он помогал выводить мирных жителей с территории, подконтрольной Украине. Командиру батальона присвоили звание Героя России и Героя ДНР посмертно, передает «Ридус».

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Украинские военные атаковали Волноваху во время траурного митинга, который был приурочен к годовщине гибели Героя России, командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги. «Боевики обстреляли Волноваху из HIMARS в момент проведения памятных мероприятий в честь годовщины гибели Владимира Жоги. Ракеты ударили по соседнему зданию от ДК его имени, где собравшиеся возлагали цветы», — передает «Звезда» со ссылкой на корреспондента с места событий. По его словам, никто не пострадал. Жога погиб год назад в Волновахе. Это произошло, когда он помогал выводить мирных жителей с территории, подконтрольной Украине. Командиру батальона присвоили звание Героя России и Героя ДНР посмертно, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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