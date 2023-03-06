Силовики устроят тюменцам внеочередную проверку

07 марта 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

ГИБДД проведет в Тюмени рейд «Нетрезвый водитель» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в ночь на 8 марта пройдут внеплановые рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию подтвердили в областной Госавтоинспекции. «В ночь с 7 на 8 марта в Тюмени пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД будут работать в различных частях города», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В областном управлении ГИБДД URA.RU подтвердили информацию о том, что в Тюмени действительно пройдут мероприятия по выявлению нетрезвых автолюбителей. «Сегодня вечером, 7 марта, и ночью в Тюмени пройдет мероприятие „Нетрезвый водитель“, в рамках которого предусмотрено проведение рейдов и точечных проверок. 10 марта в городе пройдут сплошные проверки на трезвость», — сообщили агентству в областном управлении Госавтоинспекции.

В Тюмени в ночь на 8 марта пройдут внеплановые рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию подтвердили в областной Госавтоинспекции. «В ночь с 7 на 8 марта в Тюмени пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД будут работать в различных частях города», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В областном управлении ГИБДД URA.RU подтвердили информацию о том, что в Тюмени действительно пройдут мероприятия по выявлению нетрезвых автолюбителей. «Сегодня вечером, 7 марта, и ночью в Тюмени пройдет мероприятие „Нетрезвый водитель“, в рамках которого предусмотрено проведение рейдов и точечных проверок. 10 марта в городе пройдут сплошные проверки на трезвость», — сообщили агентству в областном управлении Госавтоинспекции.