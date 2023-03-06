06 марта 2023

Силовики устроят тюменцам внеочередную проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, очевидец, очевидцы, гибдд, снимает на телефон, дпс
ГИБДД проведет в Тюмени рейд «Нетрезвый водитель» Фото:

В Тюмени в ночь на 8 марта пройдут внеплановые рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию подтвердили в областной Госавтоинспекции.

«В ночь с 7 на 8 марта в Тюмени пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД будут работать в различных частях города», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В областном управлении ГИБДД URA.RU подтвердили информацию о том, что в Тюмени действительно пройдут мероприятия по выявлению нетрезвых автолюбителей. «Сегодня вечером, 7 марта, и ночью в Тюмени пройдет мероприятие „Нетрезвый водитель“, в рамках которого предусмотрено проведение рейдов и точечных проверок. 10 марта в городе пройдут сплошные проверки на трезвость», — сообщили агентству в областном управлении Госавтоинспекции.

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В Тюмени в ночь на 8 марта пройдут внеплановые рейды ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Информацию подтвердили в областной Госавтоинспекции. «В ночь с 7 на 8 марта в Тюмени пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД будут работать в различных частях города», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В областном управлении ГИБДД URA.RU подтвердили информацию о том, что в Тюмени действительно пройдут мероприятия по выявлению нетрезвых автолюбителей. «Сегодня вечером, 7 марта, и ночью в Тюмени пройдет мероприятие „Нетрезвый водитель“, в рамках которого предусмотрено проведение рейдов и точечных проверок. 10 марта в городе пройдут сплошные проверки на трезвость», — сообщили агентству в областном управлении Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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