В Кургане перед 8 Марта подорожало такси

Горожане жалуются, что стоимость поездки выросла до 150 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Кургана жалуются, что вечером 7 марта им пришлось больше заплатить за поездку на такси до дома, по сравнению с обычными днями. Об этом они рассказали URA.RU.

«Сейчас у меня на „Яндексе“ поездка из центра до дома стоит более 400 рублей, что на 150 рублей больше, чем обычно вечером. На „Омеге“ приблизительно также стоит, как и раньше», — рассказала URA.RU горожанка. Другая жительница города, которая пользуется сервисом заказа такси «Максим», рассказала агентству, что для нее поездка выросла на 40 рублей, по сравнению с обычным днем.

URA.RU проверило, сколько на момент написания новости стоила поездка на такси от Центральной площади им. Ленина до Ледового двора им. Парышева в Заозерном, второй горбольницы в Рябково, аэропорта в Восточном, областной больницы им. Красного креста в Энергетиках и поселка Увал. В сервисе Яндекс Go стоимость поездки варьировалась от 368 рублей (до аэропорта) до 430 рублей (до ледового дворца). Стоимость поездки в сервисе такси «Максим» составляла от 215 рублей (до аэропорта) до 275 рублей (до ледового дворца). Однако, по словам пассажиров, водители этого сервиса ждут, чтобы клиент поднял стоимость поездки.

Ранее стало известно, что в Кургане таксисты в новогоднюю ночь могут повысить стоимость поездки в два раза. При этом в среднем по России таксисты могут повысить эту стоимость в 3,5 раза.