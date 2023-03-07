В Тюмени недостроенный «Макдоналдсом» ресторан открылся под брендом «Вкусно — и точка»

08 марта 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В прошлом году строительство ресторана было почти завершено Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени открылся новый ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее он должен был стать пятым в городе пунктом McDonald’s, но его не успели достроит, так как бренд ушел из России. О начале работы заведения на улице Республики рассказали местные жители. «Открылись. Работают. Сотрудники дарят девушкам тюльпаны. Даже тем, кто просто проходит мимо. Уже есть посетители. Много детей. На парковке много машин. Довольно-таки людно для утра выходного дня», — передает 72.ru слова одной из посетительниц. После начала Россией спецоперации на Украине компания McDonald’s сообщила о временной приостановке деятельности в РФ. При этом строительство пятой точки сети быстрого питания в Тюмени не было остановлено.

В Тюмени открылся новый ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее он должен был стать пятым в городе пунктом McDonald’s, но его не успели достроит, так как бренд ушел из России. О начале работы заведения на улице Республики рассказали местные жители. «Открылись. Работают. Сотрудники дарят девушкам тюльпаны. Даже тем, кто просто проходит мимо. Уже есть посетители. Много детей. На парковке много машин. Довольно-таки людно для утра выходного дня», — передает 72.ru слова одной из посетительниц. После начала Россией спецоперации на Украине компания McDonald’s сообщила о временной приостановке деятельности в РФ. При этом строительство пятой точки сети быстрого питания в Тюмени не было остановлено.