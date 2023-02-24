В Таиланде задержали рейс до Тюмени

Рейс до Тюмени задержали на полтора часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Таиланде на полтора часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. Время по расписанию: 18:10. Расчетное время: 19:45», — указано на онлайн-табло аэропорта.

Перевозчиком выступает Azur Air. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Баку задержали рейс до Тюмени на два часа. По расписанию самолет должен был прибыть в 16:00, но борт прилетел в 18:00.