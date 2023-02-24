24 февраля 2023
23 февраля 2023

В Таиланде задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Рейс до Тюмени задержали на полтора часа Фото:

В Таиланде на полтора часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. Время по расписанию: 18:10. Расчетное время: 19:45», — указано на онлайн-табло аэропорта.

Перевозчиком выступает Azur Air. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Баку задержали рейс до Тюмени на два часа. По расписанию самолет должен был прибыть в 16:00, но борт прилетел в 18:00.

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В Таиланде на полтора часа задержали рейс до Тюмени. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс ZF 3760, Утапао (Паттайя) — Тюмень. Время по расписанию: 18:10. Расчетное время: 19:45», — указано на онлайн-табло аэропорта. Перевозчиком выступает Azur Air. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Баку задержали рейс до Тюмени на два часа. По расписанию самолет должен был прибыть в 16:00, но борт прилетел в 18:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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