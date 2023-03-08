08 марта 2023
07 марта 2023

Тюменский завод ищет сотрудников без опыта, обещая им бронь от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, кислородно-конвертерный цех, металлургия, металлург, печь
Устроиться на завод и не попасть под мобилизацию можно без какого-либо опыта работы Фото:

Тюменский «Завод СибБурМаш» примет на работу термистов, которым предоставят бронь от мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. Соискатели могут не иметь опыта работы, а получать будут от 44 тысяч рублей.

«В Тюмени „Заводу СибБурМаш“ требуются термисты у печей на горячих работах (четвертого разряда). Заработная плата — от 44 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется. Условия: бронирование на период мобилизации», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter.

Сотрудникам обещают предоставить место в общежитии, выплачивать материальную помощь в честь свадьбы или рождения ребенка, а также осуществлять развозку к месту работы. В обязанности работников будет входить закаливание и отжиг металлозаготовок. При этом предприятие готово провести стажировку и обучить новых сотрудников.

Ранее URA.RU писало, что рабочих из Тюмени приглашают трудиться и на производства в других городах. Так, в Казани жестянщикам предлагают 106 000 рублей за вахту и бронь от призыва по мобилизации.

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Тюменский «Завод СибБурМаш» примет на работу термистов, которым предоставят бронь от мобилизации. Вакансия размещена на сайте HeadHunter. Соискатели могут не иметь опыта работы, а получать будут от 44 тысяч рублей. «В Тюмени „Заводу СибБурМаш“ требуются термисты у печей на горячих работах (четвертого разряда). Заработная плата — от 44 тысяч рублей на руки. Опыт работы не требуется. Условия: бронирование на период мобилизации», — говорится в объявлении на сайте HeadHunter. Сотрудникам обещают предоставить место в общежитии, выплачивать материальную помощь в честь свадьбы или рождения ребенка, а также осуществлять развозку к месту работы. В обязанности работников будет входить закаливание и отжиг металлозаготовок. При этом предприятие готово провести стажировку и обучить новых сотрудников. Ранее URA.RU писало, что рабочих из Тюмени приглашают трудиться и на производства в других городах. Так, в Казани жестянщикам предлагают 106 000 рублей за вахту и бронь от призыва по мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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