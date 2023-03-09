Тюменцы просят президентский грант, чтобы научить подростков обращаться с оружием

На средства гранта подростков научат стрелять из пневматики (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центр развития военно-тактических игр и видов спорта «Ратник» из села Ярково (Тюменская область) подал заявку на президентский грант: общественники просят 500 тысяч рублей, чтобы научить подростков обращаться с оружием. Проект опубликован на сайте Фонда президентских грантов.

«Проект представляет собой организацию содержательного досуга с не менее 375 подростками в возрасте от 12 до 18 лет, проживающих в селе Ярково, в формате профориентации в сфере военной службы, которая включает в себя знакомство с профессиями, востребованными в современной армии. Включает в себя занятия по стрельбе из пневматического пистолета, вневойсковую подготовку», — говорится в проекте, претендующем на грант от государства.

Подросткам будут преподавать и робототехнику, а затем устроят для них соревнования на радиоуправляемых танках. По мнению авторов, проект (на который запрошено почти полмиллиона рублей) научит детей безопасному обращению с оружием, а также увеличит число тех, кто заинтересуется военным делом и захочет пойти в армию.

Ранее URA.RU рассказывало и о других проектах, уже получивших поддержку властей. Так, в конкурсе от губернатора Александра Моора деньги выделили на обучение студентов огневой подготовке.