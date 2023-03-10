В Тюменскую область придет шторм

В Тюменской области 11 марта прогнозируют штормовые порывы ветра и мокрый снег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум институтов развития. Пленарное заседание. Екатеринбург, снег на тротуаре, снегопад, зима, непогода, плохая погода, мокрый снег
Тюменцев ждет штормовой ветер и мокрый снег с гололедом Фото:

Штормовые порывы ветра и мокрый снег будут наблюдаться в Тюменской области 11 марта. Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасных погодных явлениях. С 8:00 до 20:00 11 марта в Тюменской области местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Также в области прогнозируются гололед и мокрый снег. Подобные явления небезопасны для водителей и пешеходов. Осадки могут накапливаться на деревьях и проводах, с последующим падением, а лед на дорогах повышает вероятность ДТП. Граждан просят быть внимательными.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Штормовые порывы ветра и мокрый снег будут наблюдаться в Тюменской области 11 марта. Об этом сообщает областной Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасных погодных явлениях. С 8:00 до 20:00 11 марта в Тюменской области местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. Также в области прогнозируются гололед и мокрый снег. Подобные явления небезопасны для водителей и пешеходов. Осадки могут накапливаться на деревьях и проводах, с последующим падением, а лед на дорогах повышает вероятность ДТП. Граждан просят быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...