СК доказал причастность Киева к теракту в Москве

Организаторы теракта против экс-полковника СБУ в Москве действовали с территории Украины, а исполнители были завербованы и снабжены необходимыми средствами для совершения теракта. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Организаторы действовали с территории Украины. В качестве объекта преступного посягательства они выбрали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в официальном telegram-канале СК. В рамках расследования обвинения были предъявлены Владимиру Головченко, Ивану Паскарю и Ростиславу Журавлеву (все трое фигурантов внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Преступники с февраля 2022 года планировали нападение, наблюдали за потерпевшим, собирали взрывное устройство и получали инструкции и финансирование от организаторов, находящихся на Украине.
Владимир Головченко 9 апреля 2024 года установил взрывное устройство под автомобилем Василия Прозорова у жилого дома на Коровинском шоссе. Взрыв был приведен в действие дистанционно, в результате чего потерпевший получил ранения, а имущественный ущерб составил около пяти миллионов рублей. Организаторы преступления, действовавшие с территории Украины, а также другие участники террористической группы, установлены и объявлены в международный розыск.
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