В Германии признали новое правительство Зеленского нелегитимным

Tageszeitung: назначение Зеленским нового правительства вызывает сомнения
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Новое украинское правительство встревожило Запад
Новое украинское правительство встревожило Запад Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новое правительство, однако его действия вызывают сомнения с точки зрения конституционности. Об этом сообщает одно из немецких изданий. По мнению журналистов, перестановки в высших органах исполнительной власти происходят на фоне продления военного положения, что делает легитимность решений главы государства спорной.

«Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией ... и это не пустяк», — пишет Tageszeitung.

В материале подчеркивается, что офис президента Украины уже концентрировал значительный объем полномочий, а последние кадровые решения Зеленского еще больше усиливают влияние администрации главы государства. Также отмечается, что общество Украины замечает рост власти президентской команды и следит за изменениями в политической системе страны.

В четверг, 17 июля, Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, ранее отправленный в отставку, занял пост министра обороны Украины, пишет RT. Руководителем правительства назначена Юлия Свириденко.

Согласно данным народного депутата Ярослава Железняка, Михаил Федоров сохранил должность министра цифровой трансформации и одновременно стал первым вице-премьером. Замминистра экономики Тарас Качка занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сменив на этой должности Ольгу Стефанишину, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченной по развитию сотрудничества с США.

Министерство юстиции возглавил Герман Галущенко, ранее руководивший Минэнерго. Новым министром энергетики стала Светлана Гринчук. Министерство социальной политики теперь возглавляет первый замминистра финансов Денис Улютин, а первый замминистра экономики Алексей Соболев стал главой объединенного министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новое правительство, однако его действия вызывают сомнения с точки зрения конституционности. Об этом сообщает одно из немецких изданий. По мнению журналистов, перестановки в высших органах исполнительной власти происходят на фоне продления военного положения, что делает легитимность решений главы государства спорной. «Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией ... и это не пустяк», — пишет Tageszeitung. В материале подчеркивается, что офис президента Украины уже концентрировал значительный объем полномочий, а последние кадровые решения Зеленского еще больше усиливают влияние администрации главы государства. Также отмечается, что общество Украины замечает рост власти президентской команды и следит за изменениями в политической системе страны. В четверг, 17 июля, Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, ранее отправленный в отставку, занял пост министра обороны Украины, пишет RT. Руководителем правительства назначена Юлия Свириденко. Согласно данным народного депутата Ярослава Железняка, Михаил Федоров сохранил должность министра цифровой трансформации и одновременно стал первым вице-премьером. Замминистра экономики Тарас Качка занял пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сменив на этой должности Ольгу Стефанишину, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченной по развитию сотрудничества с США. Министерство юстиции возглавил Герман Галущенко, ранее руководивший Минэнерго. Новым министром энергетики стала Светлана Гринчук. Министерство социальной политики теперь возглавляет первый замминистра финансов Денис Улютин, а первый замминистра экономики Алексей Соболев стал главой объединенного министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
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