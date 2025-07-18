Совет Европейского союза принял решение аннулировать ранее предоставленное Чехии исключение, позволявшее импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Соответствующая информация содержится в заявлениях Совета ЕС, опубликованных в связи с принятием 18-го пакета санкций.
«Совет принял решение отменить решение по импорту нефти Чехией из России», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте.
Ранее страны Евросоюза обсуждали снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 50 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций, однако утверждение этих мер было временно приостановлено из-за позиции Словакии. В 2024 году Чехия получала 42% нефти из России по трубопроводу «Дружба», а действие антироссийских ограничений ЕС продлил до конца января 2026 года.
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