Чехии запретили импортировать российскую нефть

ЕС решил отменить разрешение для Чехии на импорт нефти из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС решил отменить разрешение для Чехии на импорт нефти из России
ЕС решил отменить разрешение для Чехии на импорт нефти из России Фото:

Совет Европейского союза принял решение аннулировать ранее предоставленное Чехии исключение, позволявшее импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Соответствующая информация содержится в заявлениях Совета ЕС, опубликованных в связи с принятием 18-го пакета санкций.

«Совет принял решение отменить решение по импорту нефти Чехией из России», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте. 

Ранее страны Евросоюза обсуждали снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 50 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций, однако утверждение этих мер было временно приостановлено из-за позиции Словакии. В 2024 году Чехия получала 42% нефти из России по трубопроводу «Дружба», а действие антироссийских ограничений ЕС продлил до конца января 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет Европейского союза принял решение аннулировать ранее предоставленное Чехии исключение, позволявшее импортировать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Соответствующая информация содержится в заявлениях Совета ЕС, опубликованных в связи с принятием 18-го пакета санкций. «Совет принял решение отменить решение по импорту нефти Чехией из России», — говорится в заявлении. Оно опубликовано на сайте.  Ранее страны Евросоюза обсуждали снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 50 долларов за баррель в рамках 18-го пакета санкций, однако утверждение этих мер было временно приостановлено из-за позиции Словакии. В 2024 году Чехия получала 42% нефти из России по трубопроводу «Дружба», а действие антироссийских ограничений ЕС продлил до конца января 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...