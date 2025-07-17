Соседов жестко набросился на Баскова

Певец Николай Басков давно исчерпал себя как артист. Ему необходимо уйти со сцены и уступить место молодым. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, золотым голосом его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал первым закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно», — возмутился Соседов в беседе с «Общественной службой новостей».
В ответ Николай Басков заявил, что критикам пора самим замолчать, если они позволяют себе подобные высказывания в адрес популярных артистов. Соседов, в свою очередь, отметил, что Басков давно не выпускает новых хитов, исполняет только старый репертуар, сотрудничает с блогерами и не представляет для него интереса.
Сергей Соседов уже не впервые резко высказывается о популярных артистах: ранее он критиковал выступление Сергея Лазарева на «Славянском базаре», отметив плохое качество звука и выразив недовольство шоу певца. Между Соседовым и Лазаревым также существует давний конфликт, начавшийся после инцидента с участием критика в одном из ток-шоу перед поездкой Лазарева на «Евровидение».
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