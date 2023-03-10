В Кургане задержали пару, которая накануне 8 Марта украла в строительном магазине инструмент и сдала его в комиссионку. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось идентифицировать преступников. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.
«Установлено, что в период с 7 по 8 марта двое ранее судимых жителей Кургана, мужчина 1972 г. р. и женщина 1978 г. р., посетили строительный магазин, где совершили хищение строительного инструмента. После чего украденное сдали в комиссионный магазин», — рассказали в УМВД России по Курганской области.
Стоимость строительного инструмента в магазине — более 6 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас пара находится под стражей.
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