В Кургане пара сдала в комиссионку украденный инструмент, чтобы отпраздновать 8 Марта. Видео

11 марта 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В канун 8 Марта пара украла инструмент, чтобы сдать его в комиссионку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане задержали пару, которая накануне 8 Марта украла в строительном магазине инструмент и сдала его в комиссионку. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось идентифицировать преступников. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «Установлено, что в период с 7 по 8 марта двое ранее судимых жителей Кургана, мужчина 1972 г. р. и женщина 1978 г. р., посетили строительный магазин, где совершили хищение строительного инструмента. После чего украденное сдали в комиссионный магазин», — рассказали в УМВД России по Курганской области. Стоимость строительного инструмента в магазине — более 6 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас пара находится под стражей.

В Кургане задержали пару, которая накануне 8 Марта украла в строительном магазине инструмент и сдала его в комиссионку. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось идентифицировать преступников. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «Установлено, что в период с 7 по 8 марта двое ранее судимых жителей Кургана, мужчина 1972 г. р. и женщина 1978 г. р., посетили строительный магазин, где совершили хищение строительного инструмента. После чего украденное сдали в комиссионный магазин», — рассказали в УМВД России по Курганской области. Стоимость строительного инструмента в магазине — более 6 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас пара находится под стражей.