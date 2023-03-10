10 марта 2023

В Кургане пара сдала в комиссионку украденный инструмент, чтобы отпраздновать 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод по производству высокотехнологичных противоэпидемических аппаратов. Екатеринбург, инструменты, сборка, электроника, ремонт, шуруповерт, ремонтная мастерская, отвертки
В канун 8 Марта пара украла инструмент, чтобы сдать его в комиссионку Фото:

В Кургане задержали пару, которая накануне 8 Марта украла в строительном магазине инструмент и сдала его в комиссионку. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось идентифицировать преступников. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.

«Установлено, что в период с 7 по 8 марта двое ранее судимых жителей Кургана, мужчина 1972 г. р. и женщина 1978 г. р., посетили строительный магазин, где совершили хищение строительного инструмента. После чего украденное сдали в комиссионный магазин», — рассказали в УМВД России по Курганской области.

Стоимость строительного инструмента в магазине — более 6 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас пара находится под стражей.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане задержали пару, которая накануне 8 Марта украла в строительном магазине инструмент и сдала его в комиссионку. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря которым и удалось идентифицировать преступников. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «Установлено, что в период с 7 по 8 марта двое ранее судимых жителей Кургана, мужчина 1972 г. р. и женщина 1978 г. р., посетили строительный магазин, где совершили хищение строительного инструмента. После чего украденное сдали в комиссионный магазин», — рассказали в УМВД России по Курганской области. Стоимость строительного инструмента в магазине — более 6 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас пара находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...