В Кургане за пьяным водителем устроили погоню со стрельбой

11 марта 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС устроили погоню за нетрезвым водителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане сотрудникам ДПС пришлось задержать нетрезвого водителя ВАЗ 2112, применив огнестрельное оружие. Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от автоинспекторов, создавал аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения. Об этом рассказали в УМВД России по Курганской области. «В ходе преследования подключился еще один наряд сотрудников Госавтоинспекции, но водитель все также игнорировал законные требования полиции, продолжая движения по шоссе имени Тюнина в сторону автодороги Курган-Звериноголовское. На 50 км автодороги полицейские применили огнестрельное оружие и произвели несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля, водитель снизил скорость движения из-за поврежденного заднего левого колеса», — рассказали в УМВД России по Курганской области. После этого нетрезвый водитель съехал с дороги в кювет. Инспекторы доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нарушителем оказался житель села Звериноголовское 1995 года рождения. Сообщается, что у мужчины не было при себе водительского удостоверения, он также имел неоплаченные административные штрафы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ДПС, которые задержали нетрезвого водителя Telegram-канал УМВД России по Курганской области

В Кургане сотрудникам ДПС пришлось задержать нетрезвого водителя ВАЗ 2112, применив огнестрельное оружие. Он проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от автоинспекторов, создавал аварийные ситуации, выезжая на полосу встречного движения. Об этом рассказали в УМВД России по Курганской области. «В ходе преследования подключился еще один наряд сотрудников Госавтоинспекции, но водитель все также игнорировал законные требования полиции, продолжая движения по шоссе имени Тюнина в сторону автодороги Курган-Звериноголовское. На 50 км автодороги полицейские применили огнестрельное оружие и произвели несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля, водитель снизил скорость движения из-за поврежденного заднего левого колеса», — рассказали в УМВД России по Курганской области. После этого нетрезвый водитель съехал с дороги в кювет. Инспекторы доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нарушителем оказался житель села Звериноголовское 1995 года рождения. Сообщается, что у мужчины не было при себе водительского удостоверения, он также имел неоплаченные административные штрафы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.