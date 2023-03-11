11 марта 2023
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09 марта 2023

В ЯНАО задержатся метели и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный снегопад в Екатеринбурге, снег, зима, непогода, метель, снегопад
Синоптики прогнозируют метели и сильный ветер Фото:

В ЯНАО синоптики продлили предупреждение о непогоде. Как прогнозируют специалисты Ямало-Ненецкого ЦГМС, в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с. Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель, гололедно-изморозевые явления», — сообщает ЕДДС Ноябрьска в telegram-канале данные Ямало-Ненецкого ЦГМС.

Ночью температура воздуха опустится до -15…-20 градусов, при прояснении до -25. Днем потеплеет до -3…+2, в отдельных районах округа ожидается -7…-12 градусов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО 12 марта ожидалось резкое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Из-за погодных условий закрыты региональные зимники Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп.

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В ЯНАО синоптики продлили предупреждение о непогоде. Как прогнозируют специалисты Ямало-Ненецкого ЦГМС, в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с. Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель, гололедно-изморозевые явления», — сообщает ЕДДС Ноябрьска в telegram-канале данные Ямало-Ненецкого ЦГМС. Ночью температура воздуха опустится до -15…-20 градусов, при прояснении до -25. Днем потеплеет до -3…+2, в отдельных районах округа ожидается -7…-12 градусов. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 12 марта ожидалось резкое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Из-за погодных условий закрыты региональные зимники Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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