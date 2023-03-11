В ЯНАО задержатся метели и сильный ветер

12 марта 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют метели и сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО синоптики продлили предупреждение о непогоде. Как прогнозируют специалисты Ямало-Ненецкого ЦГМС, в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с. Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель, гололедно-изморозевые явления», — сообщает ЕДДС Ноябрьска в telegram-канале данные Ямало-Ненецкого ЦГМС. Ночью температура воздуха опустится до -15…-20 градусов, при прояснении до -25. Днем потеплеет до -3…+2, в отдельных районах округа ожидается -7…-12 градусов. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 12 марта ожидалось резкое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Из-за погодных условий закрыты региональные зимники Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп.

В ЯНАО синоптики продлили предупреждение о непогоде. Как прогнозируют специалисты Ямало-Ненецкого ЦГМС, в отдельных районах округа ожидается ветер до 20 м/с, гололед и метель. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском и Красноселькупском районах порывы 15-20 м/с. Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами метель, гололедно-изморозевые явления», — сообщает ЕДДС Ноябрьска в telegram-канале данные Ямало-Ненецкого ЦГМС. Ночью температура воздуха опустится до -15…-20 градусов, при прояснении до -25. Днем потеплеет до -3…+2, в отдельных районах округа ожидается -7…-12 градусов. Ранее сообщалось, что в ЯНАО 12 марта ожидалось резкое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. Из-за погодных условий закрыты региональные зимники Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Коротчаево — Красноселькуп.