Из аптек ЯНАО пропало популярное лекарство для лечения герпеса «Пенцивир»

В аптеках не продают мазь от герпеса «Пенцивир» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из аптек Надыма (ЯНАО) пропало популярное средство для лечения простуды на губах «Пенцивир». Как сообщила местная жительница Настасья Смирнова, мазь отсутствует во всех аптеках города.

«Кто-нибудь знает в какой аптеке можно купить эту мазь «Пенцивир? Или аналог, но именно «Пенцивир». Обнесло все губы, эта помогает лучше всего», — написала девушка в соцсетях.

В комментариях одна из пользователей отметила, что в стране больше нет этого препарата. «К сожалению, ни в какой. „Панцивира“ в России больше не будет», — сообщила Алена Суремко. Агентство проверило местные аптеки. На сайте аптеки «Бережная» препарат отсутствует. Также лекарства нет в «Аптеке от склада» и в «Ригле».

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пропало известное лекарство для лечения гайморита. Жители Нового Уренгоя не могли найти в аптеках «Синуфорте».