Из аптек ЯНАО пропало популярное лекарство для лечения герпеса «Пенцивир»

Из аптек Надыма (ЯНАО) пропало популярное средство для лечения простуды на губах «Пенцивир». Как сообщила местная жительница Настасья Смирнова, мазь отсутствует во всех аптеках города.
«Кто-нибудь знает в какой аптеке можно купить эту мазь «Пенцивир? Или аналог, но именно «Пенцивир». Обнесло все губы, эта помогает лучше всего», — написала девушка в соцсетях.
В комментариях одна из пользователей отметила, что в стране больше нет этого препарата. «К сожалению, ни в какой. „Панцивира“ в России больше не будет», — сообщила Алена Суремко. Агентство проверило местные аптеки. На сайте аптеки «Бережная» препарат отсутствует. Также лекарства нет в «Аптеке от склада» и в «Ригле».
Ранее сообщалось, что в ЯНАО пропало известное лекарство для лечения гайморита. Жители Нового Уренгоя не могли найти в аптеках «Синуфорте».
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.