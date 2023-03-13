Мастера маникюра ежемесячно зарабатывает около 500 тысяч рублей

Мастер маникюра в ЯНАО может зарабатывать около 500 тысяч рублей в месяц Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО), работающая мастером маникюра, зарабатывает около 500 тысяч рублей в месяц. Как рассказала URA.RU Ирина, средний чек на ногти в ее студии составляет 3 300 рублей.

«Бьюти сфера в ЯНАО всегда была востребована. У меня минимальная цена комбинированного маникюра с покрытием гель-лак в один тон — 3000 рублей. Соответственно, средняя цена где-то 3 300 рублей. Педикюр от 3500 рублей. Работаю я 5 дней в неделю и принимаю за день максимум 5 клиентов», — рассказала мастер.

Ирина начинала свою деятельность, как и многие мастера — дома. Позже, когда наработала клиентскую базу, открыла небольшую студию и начала обучать других мастеров. «Я написала свой курс по повышению квалификации и веду небольшие группы девушек. Уже становится тяжело совмещать все. Стоимость моего курса 15 тысяч рублей», — уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что лучше всего получается экономить, если большими партиями закупать расходники и заранее покупать гель-лак. Также дешевле приобретать все в оптовых онлайн-магазинах в других городах страны. «Я всегда вкладываю максимально бюджета в расходники, они всегда пригодятся. А вот цена их всегда меняется из-за курса доллара», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что мэрии массово набирают руководителей в муниципалитеты. К примеру, департамент по труду и социальной защите населения администрации Салехарда ищет начальника отдела мер социальной поддержки. Будущему чиновнику предлагают зарплату от 70 до 130 тысяч рублей.