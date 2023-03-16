Тюменский чиновник сохранил свой пост, несмотря на уголовное дело

Работнику Ишимской администрации грозит арест на три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновник из администрации Ишимского района Сергей Гавриков продолжает занимать свой пост, несмотря на возбужденное против него уголовное дело. Источник URA.RU, близкий к следствию, сообщает, что Гаврикова, занимающего должность начальника отдела ЖКХ, обвинили по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

«По версии прокуратуры, чиновник принял у подрядчика фактически не выполненные работы по устройству в муниципалитете водоотводного канала. Ущерб составил 5,8 млн рублей. Дело было возбуждено 17 июня 2022 года, но Гавриков при этом свой пост сохранил», — рассказал инсайдер. Максимальное наказание, которое грозит чиновнику, — год исправительных работ или арест на три месяца.

В районной администрации агентству подтвердили, что Гавриков продолжает работать, но не стали комментировать уголовное дело. В прокуратуре Тюменской области сообщили, что дело против чиновника находится в производстве.