В Тюмени агрофирма заплатит сотни тысяч штрафа за незаконный скотомогильник

Сельскохозяйственный кооператив складировал туши погибших животных на территории со свободным доступом Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Сельскохозяйственный кооператив «Емуртлинский» Тюменской области заплатит сотни тысяч в качестве штрафа за организацию скотомогильника на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«СПК „Емуртлинский“ привлечен к административной ответственности. Кроме того, организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В период с 2021 по 2022 годы на землях сельскохозяйственного назначения кооператив осуществлял незаконное складирование трупов и останков крупного рогатого скота, боенских отходов и навоза», — говорится в сообщении.

Известно, что после решения о назначении штрафа, «Емуртлинский» пытался обжаловать решение суда. После рассмотрения жалобы сумму штрафа уменьшили вдвое, однако остальные требования Россельхознадзора признаны законными и остались без изменений. Максимальный штраф за такое нарушение составляет для юридического лица от 500 до 700 тысяч рублей. Точную сумму штрафа в Россельхознадзоре назвать отказались.

Ранее URA.RU рассказало обо всех обстоятельствах этого дела. В частности, о том, что СПК «Емуртлинский» с 2020 года не заключал договоров на утилизацию биологических отходов.