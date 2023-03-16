16 марта 2023

В Тюмени агрофирма заплатит сотни тысяч штрафа за незаконный скотомогильник

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушенный животноводческий комплекс. Мелитополь, коровы, ферма, разрушения, обстрел
Сельскохозяйственный кооператив складировал туши погибших животных на территории со свободным доступом Фото:

Сельскохозяйственный кооператив «Емуртлинский» Тюменской области заплатит сотни тысяч в качестве штрафа за организацию скотомогильника на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«СПК „Емуртлинский“ привлечен к административной ответственности. Кроме того, организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В период с 2021 по 2022 годы на землях сельскохозяйственного назначения кооператив осуществлял незаконное складирование трупов и останков крупного рогатого скота, боенских отходов и навоза», — говорится в сообщении.

Известно, что после решения о назначении штрафа, «Емуртлинский» пытался обжаловать решение суда. После рассмотрения жалобы сумму штрафа уменьшили вдвое, однако остальные требования Россельхознадзора признаны законными и остались без изменений. Максимальный штраф за такое нарушение составляет для юридического лица от 500 до 700 тысяч рублей. Точную сумму штрафа в Россельхознадзоре назвать отказались.

Ранее URA.RU рассказало обо всех обстоятельствах этого дела. В частности, о том, что СПК «Емуртлинский» с 2020 года не заключал договоров на утилизацию биологических отходов.

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Сельскохозяйственный кооператив «Емуртлинский» Тюменской области заплатит сотни тысяч в качестве штрафа за организацию скотомогильника на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «СПК „Емуртлинский“ привлечен к административной ответственности. Кроме того, организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В период с 2021 по 2022 годы на землях сельскохозяйственного назначения кооператив осуществлял незаконное складирование трупов и останков крупного рогатого скота, боенских отходов и навоза», — говорится в сообщении. Известно, что после решения о назначении штрафа, «Емуртлинский» пытался обжаловать решение суда. После рассмотрения жалобы сумму штрафа уменьшили вдвое, однако остальные требования Россельхознадзора признаны законными и остались без изменений. Максимальный штраф за такое нарушение составляет для юридического лица от 500 до 700 тысяч рублей. Точную сумму штрафа в Россельхознадзоре назвать отказались. Ранее URA.RU рассказало обо всех обстоятельствах этого дела. В частности, о том, что СПК «Емуртлинский» с 2020 года не заключал договоров на утилизацию биологических отходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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