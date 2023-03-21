В Курганской области планируют построить новые курорты возле озер

Новый комплекс предлагают построить, в том числе, и у озера Медвежье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители власти Курганской области предлагают инвесторам построить базу отдыха и оздоровительные комплексы возле озер Медвежье, Ачикуль и Шамеля. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области.

«Создание оздоровительного комплекса на оз. Медвежье. Запасы лечебной грязи составляют более 14 млн куб. м, относятся к минеральным иловым сульфидным, имеют высокую теплоемкость и малую теплопроводность. Зеркало водной поверхности: 6 130 га», — указано в инвестиционном предложении.

Также инвесторам предлагают построить оздоровительный комплекс на базе озера Шамеля с лечебной грязью и озерной рапой, которое находится в 16 км от села Сафакулево. Для постройки комплекса власти предлагают землю, площадью 18,6 гектар. Помимо этого предприниматели могут построить базу отдыха на берегу озера Ачикуль, находящееся в 46 километрах от Кургана. Там бизнесменам предлагают выбрать для строительства участки, площадью от 1,2 до 60 гектаров.

На сайте инвестиционного агентства предпринимателям также предлагают построить гостиницу возле Чимеевского мужского монастыря в Белозерском муниципальном округе и горнолыжный комплекс в Каргапольском округе. Также бизнесмены могут за 109,8 млн рублей выкупить у властей санаторий «Сосновая роща» в Звериноголовском округе.