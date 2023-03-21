Курганские власти разыскивают инвестора, готового вложиться в стройку возле монастыря

Чимеевский монастырь привлекает паломников из разных регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители власти предлагают бизнесменам построить гостиницу возле Чимеевского мужского монастыря. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области.

«Инвестиционное предложение — строительство гостиничного комплекса в селе Чимеево. Гостиничный комплекс планируется разместить в районе села Чимеево (от монастыря — 700 м, на въезде в село) Белозерского района в 95 километрах от Кургана, в 150 километрах от Тюмени, в 339 километрах от Екатеринбурга», — указано в документе, опубликованном на сайте.

Власти готовы выделить участок, площадью 42,1 гектара. По словам представителей правительства, в монастырь ради чудотворной иконы Казанской Божьей Матери приезжают паломники из разных регионов России. Но рядом нет благоустроенного гостиничного комплекса. Власти ожидают, что ежегодно в этом месте туристический поток будет расти на 5%.

Ранее стало известно, что представители власти предлагают бизнесменам построить горнолыжный комплекс. Базу с природной возвышенностью в 200 метров планируют разместить в Каргапольском муниципальном округе.