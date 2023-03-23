В Курганской области пройдет масштабный фестиваль с оперой «Юнона и Авось»

В фестивале, в том числе, будут участвовать симфонические оркестры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области с 10 по 24 июня пройдет музыкальный фестиваль «От Востока до Запада», в рамках которого, в том числе, покажут оперу «Юнона и Авось». Об этом 24 марта сообщила начальник областного управления культуры Наталья Гончаренко.

«С 10 по 24 июня состоится масштабный летний музыкальный фестиваль от „Востока до Запада“. Мероприятиями будет охвачен не только город Курган, но и Шадринск, Далматово, село Кетово, село Частоозерье. Участники смогут насладиться выступлениями оркестра „Виртуозы Москвы, Екатеринбургского камерного оркестра“ В-А-С-Н, оперой Алексея Рыбникова „Юнона и Авось“», — рассказала Гончаренко во время прямого эфира, который в своей группе в соцсети «ВКонтакте» провели представители областного правительства.

Она отметила, что это только часть программы фестиваля. Также, по словам Гончаренко, 13 и 14 августа в Кургане Шадринске и Далматове пройдет фестиваль «Симфониада», в котором будут участвовать симфонические оркестры из уральских регионов. Гончаренко добавила, что осенью в Курганской филармонии по традиции пройдет музыкальный фестиваль «Элисо Вирсаладзе представляет».

В августе 2022 года в Кургане впервые прошел фестиваль «Симфониада». Перед зрителями выступили участники Омского академического симфонического оркестра, Уральского молодежного симфонического оркестра из Екатеринбурга и Зауральского симфонического оркестра.