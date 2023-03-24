24 марта 2023
23 марта 2023

В Тюмени резко похолодает до -6 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным синоптиков, холодная погода продержится два дня Фото:

В Тюмени 29 марта похолодает до -6 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Росгидрометцентра. По данным синоптиков, холодная погода продержится два дня.

«В Тюмени 29 марта днем потеплеет до +2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. Небольшая облачность, ветер 4 м/с. 30 марта днем температура составит +5 градусов, ночь -7», — сообщили синоптики.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 25 и 26 марта потеплеет до +11 градусов. При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем.

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В Тюмени 29 марта похолодает до -6 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Росгидрометцентра. По данным синоптиков, холодная погода продержится два дня. «В Тюмени 29 марта днем потеплеет до +2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. Небольшая облачность, ветер 4 м/с. 30 марта днем температура составит +5 градусов, ночь -7», — сообщили синоптики. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 25 и 26 марта потеплеет до +11 градусов. При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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