В Тюмени резко похолодает до -6 градусов

25 марта 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

По данным синоптиков, холодная погода продержится два дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 29 марта похолодает до -6 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Росгидрометцентра. По данным синоптиков, холодная погода продержится два дня. «В Тюмени 29 марта днем потеплеет до +2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. Небольшая облачность, ветер 4 м/с. 30 марта днем температура составит +5 градусов, ночь -7», — сообщили синоптики. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 25 и 26 марта потеплеет до +11 градусов. При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем.

В Тюмени 29 марта похолодает до -6 градусов. Об этом сообщили на официальном сайте Росгидрометцентра. По данным синоптиков, холодная погода продержится два дня. «В Тюмени 29 марта днем потеплеет до +2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -6. Небольшая облачность, ветер 4 м/с. 30 марта днем температура составит +5 градусов, ночь -7», — сообщили синоптики. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 25 и 26 марта потеплеет до +11 градусов. При этом выходные будут сопровождаться небольшим дождем.