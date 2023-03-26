Тюменец нечаянно убил возлюбленную за измену

27 марта 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Тоболяк уличил подругу в измене и ударил по лицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тобольска Эдуард Разумов получил год ограничения свободы за то, что нечаянно убил свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Суд пришел к выводу, что у преступника не было умысла убивать женщину. «В июле 2022 года подсудимый распивал спиртное с сожительницей. В ходе застолья он уличил ее в измене, за что ударил кулаком в лицо. Женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Мужчина, испугавшись, привел ее в чувство, оказал помощь и пара продолжила пьянку. Но на утро женщина не проснулась», — рассказали в суде. По материалам дела, Разумов вызвал скорую помощь, женщину госпитализировали — через неделю она скончалась от отека мозга. «В суде соседи подсудимого рассказали, что женщина и раньше бывало напивалась и уходила из дома, отсутствовала долгое время, вела себя аморально, но скандалов у пары не было, сожитель ее любил и прощал», — добавили в ведомстве.

Житель Тобольска Эдуард Разумов получил год ограничения свободы за то, что нечаянно убил свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Суд пришел к выводу, что у преступника не было умысла убивать женщину. «В июле 2022 года подсудимый распивал спиртное с сожительницей. В ходе застолья он уличил ее в измене, за что ударил кулаком в лицо. Женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Мужчина, испугавшись, привел ее в чувство, оказал помощь и пара продолжила пьянку. Но на утро женщина не проснулась», — рассказали в суде. По материалам дела, Разумов вызвал скорую помощь, женщину госпитализировали — через неделю она скончалась от отека мозга. «В суде соседи подсудимого рассказали, что женщина и раньше бывало напивалась и уходила из дома, отсутствовала долгое время, вела себя аморально, но скандалов у пары не было, сожитель ее любил и прощал», — добавили в ведомстве.