26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

Тюменец нечаянно убил возлюбленную за измену

© Служба новостей «URA.RU»
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Тоболяк уличил подругу в измене и ударил по лицу Фото:

Житель Тобольска Эдуард Разумов получил год ограничения свободы за то, что нечаянно убил свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Суд пришел к выводу, что у преступника не было умысла убивать женщину.

«В июле 2022 года подсудимый распивал спиртное с сожительницей. В ходе застолья он уличил ее в измене, за что ударил кулаком в лицо. Женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Мужчина, испугавшись, привел ее в чувство, оказал помощь и пара продолжила пьянку. Но на утро женщина не проснулась», — рассказали в суде.

По материалам дела, Разумов вызвал скорую помощь, женщину госпитализировали — через неделю она скончалась от отека мозга. «В суде соседи подсудимого рассказали, что женщина и раньше бывало напивалась и уходила из дома, отсутствовала долгое время, вела себя аморально, но скандалов у пары не было, сожитель ее любил и прощал», — добавили в ведомстве.

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Житель Тобольска Эдуард Разумов получил год ограничения свободы за то, что нечаянно убил свою сожительницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Суд пришел к выводу, что у преступника не было умысла убивать женщину. «В июле 2022 года подсудимый распивал спиртное с сожительницей. В ходе застолья он уличил ее в измене, за что ударил кулаком в лицо. Женщина упала и ударилась головой о косяк двери. Мужчина, испугавшись, привел ее в чувство, оказал помощь и пара продолжила пьянку. Но на утро женщина не проснулась», — рассказали в суде. По материалам дела, Разумов вызвал скорую помощь, женщину госпитализировали — через неделю она скончалась от отека мозга. «В суде соседи подсудимого рассказали, что женщина и раньше бывало напивалась и уходила из дома, отсутствовала долгое время, вела себя аморально, но скандалов у пары не было, сожитель ее любил и прощал», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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