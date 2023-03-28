28 марта 2023

Тюменцам не удастся сэкономить при постройке дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттеджи, коттеджный поселок
По оценке специалистов, выгоднее приобрести уже готовый дом Фото:

Строительство дома с нуля обойдется дороже, чем готовый дом от застройщика. Такие данные приводит источник в сфере недвижимости. На ценообразование влияет сразу несколько факторов.

«Самостоятельное строительство выходит недешево. Когда начинаешь строить под себя, то более детально подходишь к выбору материалов. Как правило, это выходит гораздо дороже. У застройщиков чаще всего свои поставщики или компании, которые изготавливают строительные блоки и все комплектующие для обустройства дома. Поэтому для покупателей цена в разы будет меньше», — рассказал специалист в сфере загородной недвижимости.

При самостоятельной постройке дома помимо покупки земли и строительных материалов, расходы будут распределяться и на подрядчиков. «Работа проектировщиков и строительной бригады также заберет на себя львиную долю расходов, примерно 20%», — сообщает собеседник агентства. Кроме того, важно оценивать перспективы дальнейшей продажи дома. Продать дом от застройщика, где уже развита инфраструктура будет гораздо проще, чем реализовать недвижимость в необжитой местности.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени растут цены на загородные дома, коттеджи и участки под застройку. По результатам исследований, квадратный метр в пригородах Тюмени подорожал за год почти в два раза.

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Строительство дома с нуля обойдется дороже, чем готовый дом от застройщика. Такие данные приводит источник в сфере недвижимости. На ценообразование влияет сразу несколько факторов. «Самостоятельное строительство выходит недешево. Когда начинаешь строить под себя, то более детально подходишь к выбору материалов. Как правило, это выходит гораздо дороже. У застройщиков чаще всего свои поставщики или компании, которые изготавливают строительные блоки и все комплектующие для обустройства дома. Поэтому для покупателей цена в разы будет меньше», — рассказал специалист в сфере загородной недвижимости. При самостоятельной постройке дома помимо покупки земли и строительных материалов, расходы будут распределяться и на подрядчиков. «Работа проектировщиков и строительной бригады также заберет на себя львиную долю расходов, примерно 20%», — сообщает собеседник агентства. Кроме того, важно оценивать перспективы дальнейшей продажи дома. Продать дом от застройщика, где уже развита инфраструктура будет гораздо проще, чем реализовать недвижимость в необжитой местности. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени растут цены на загородные дома, коттеджи и участки под застройку. По результатам исследований, квадратный метр в пригородах Тюмени подорожал за год почти в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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