CNN: в НАТО запретили TikTok

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Tik Tok запрещают на Западе с целью поддержания безопасности Фото:

В НАТО запретили сотрудникам скачивать TikTok на служебные мобильные устройства. Это нужно из соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. Альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО», — сообщает американский телеканал, ссылаясь на источник из альянса. Уточнялось, что и раньше сотрудникам запрещалось устанавливать приложение соцсети, но теперь данный запрет введен на официальном уровне. Также запретили соответствующую соцсеть в Еврокомиссии и Европарламенте.

Ранее депутатам национального собрания Франции рекомендовали ограничить использование приложений Telegram, TikTok, WhatsApp и ряда других. Данная мера предосторожности также следует из национальной безопасности. В Эстонии чиновникам также запретят использовать TikTok, сообщает «Национальная служба новостей».

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В НАТО запретили сотрудникам скачивать TikTok на служебные мобильные устройства. Это нужно из соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN. «Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. Альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО», — сообщает американский телеканал, ссылаясь на источник из альянса. Уточнялось, что и раньше сотрудникам запрещалось устанавливать приложение соцсети, но теперь данный запрет введен на официальном уровне. Также запретили соответствующую соцсеть в Еврокомиссии и Европарламенте. Ранее депутатам национального собрания Франции рекомендовали ограничить использование приложений Telegram, TikTok, WhatsApp и ряда других. Данная мера предосторожности также следует из национальной безопасности. В Эстонии чиновникам также запретят использовать TikTok, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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