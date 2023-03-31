CNN: в НАТО запретили TikTok

В НАТО запретили сотрудникам скачивать TikTok на служебные мобильные устройства. Это нужно из соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. Альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО», — сообщает американский телеканал, ссылаясь на источник из альянса. Уточнялось, что и раньше сотрудникам запрещалось устанавливать приложение соцсети, но теперь данный запрет введен на официальном уровне. Также запретили соответствующую соцсеть в Еврокомиссии и Европарламенте.
Ранее депутатам национального собрания Франции рекомендовали ограничить использование приложений Telegram, TikTok, WhatsApp и ряда других. Данная мера предосторожности также следует из национальной безопасности. В Эстонии чиновникам также запретят использовать TikTok, сообщает «Национальная служба новостей».
В НАТО запретили сотрудникам скачивать TikTok на служебные мобильные устройства. Это нужно из соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN. «Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. Альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО», — сообщает американский телеканал, ссылаясь на источник из альянса. Уточнялось, что и раньше сотрудникам запрещалось устанавливать приложение соцсети, но теперь данный запрет введен на официальном уровне. Также запретили соответствующую соцсеть в Еврокомиссии и Европарламенте. Ранее депутатам национального собрания Франции рекомендовали ограничить использование приложений Telegram, TikTok, WhatsApp и ряда других. Данная мера предосторожности также следует из национальной безопасности. В Эстонии чиновникам также запретят использовать TikTok, сообщает «Национальная служба новостей».