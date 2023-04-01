Подозреваемый в краже двери курганец пытался скрыться от правосудия на поезде

Злоумышленник не смог уехать из региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подозреваемый в краже стеклопакета и металлической двери житель Курганской области попытался покинуть регион, но был схвачен полицейскими. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«По версии следствия, неоднократно судимый 45-летний гражданин путем взлома незаконно проник в квартиру и совершил кражу стеклопакета и металлической двери. <…> Личность подозреваемого была установлена. Злоумышленник хотел уехать на поезде в другой регион, но был задержан полицейскими. Украденное обнаружено по месту его жительства», — написано на сайте ведомства.

Сейчас мужчина задержан. По статье о краже с незаконным проникновением в жилище ему грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что курганские правоохранители задержали жителя села Белозерское по подозрению в краже после незаконного проникновения в дом. Мужчина покинул населенный пункт накануне обращения потерпевшей.