В курганском УФСИН потратили миллионы рублей, чтобы зеки могли работать

В Курганской области потратили миллионы на рабочие места для зеков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство курганского управления ФСИН направило на развитие производства и создание новых рабочих мест для осужденных более 16 млн рублей. Инициатива по развитию производственных мощностей принадлежит главе УФСИН Михаилу Мачушкину. Об этом URA.RU рассказали источники. В пресс-службе управления информацию подтвердили и уточнили цифры.

«В 2022 году на содержание, укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание рабочих мест для осужденных направлено более 16 млн рублей», — привели цифры в УФСИН. Это позволило увеличить число занятых на работах осужденных на 17,6%.

Деньги направили на приобретение более 50 единиц производственного оборудования. Также был закуплен транспорт для перевозки осужденных к местам работ и погрузчики для производства в колониях.

В настоящее время на приносящих доход рабочих местах трудятся 1009 осужденных. Это 72,5% от числа зеков, которые могут работать на производстве. За два месяца текущего года объем произведенных осужденными товаров составил 23,1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что замначальника курганского УФСИН выступил на совещании союза промышленников и предпринимателей. Бизнесменам рассказали о возможностях сотрудничества с колониями для привлечения рабочей силы из числа осужденных.