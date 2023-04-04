04 апреля 2023
03 апреля 2023

Сын тюменского миллиардера намерен занять депутатское кресло в гордуме

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, часы, руки, директор, мужские руки
Руководитель ЖБИ-3 претендует на мандат в гордуме Тюмени Фото:

Сын тюменского миллиардера-застройщика Владимира Соловьева Александр будет баллотироваться в гордуму. Его кандидатура согласована и находится под покровительством спикера Заболотного. Об этом URA.RU рассказал источник из тюменской политтусовки.

«Заболотный в хороших отношениях с Владимиром Соловьевым. Он также намерен оставить после себя в гордуме своих людей. Александр — один из таких. Если от кандидата будет отдача, он обязательно пройдет», — поделился собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается.

Александр Соловьев унаследовал от отца домостроительный завод ЖБИ-3. Ранее агентство сообщало о новом предполагаемом председателе тюменской городской думы. В политэлите предсказывают, что место Евгения Заболотного в новом созыве займет глава Тюменского района Светлана Иванова.

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Сын тюменского миллиардера-застройщика Владимира Соловьева Александр будет баллотироваться в гордуму. Его кандидатура согласована и находится под покровительством спикера Заболотного. Об этом URA.RU рассказал источник из тюменской политтусовки. «Заболотный в хороших отношениях с Владимиром Соловьевым. Он также намерен оставить после себя в гордуме своих людей. Александр — один из таких. Если от кандидата будет отдача, он обязательно пройдет», — поделился собеседник агентства. URA.RU направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Александр Соловьев унаследовал от отца домостроительный завод ЖБИ-3. Ранее агентство сообщало о новом предполагаемом председателе тюменской городской думы. В политэлите предсказывают, что место Евгения Заболотного в новом созыве займет глава Тюменского района Светлана Иванова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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