Сын тюменского миллиардера намерен занять депутатское кресло в гордуме

Руководитель ЖБИ-3 претендует на мандат в гордуме Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын тюменского миллиардера-застройщика Владимира Соловьева Александр будет баллотироваться в гордуму. Его кандидатура согласована и находится под покровительством спикера Заболотного. Об этом URA.RU рассказал источник из тюменской политтусовки.

«Заболотный в хороших отношениях с Владимиром Соловьевым. Он также намерен оставить после себя в гордуме своих людей. Александр — один из таких. Если от кандидата будет отдача, он обязательно пройдет», — поделился собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается.

Александр Соловьев унаследовал от отца домостроительный завод ЖБИ-3. Ранее агентство сообщало о новом предполагаемом председателе тюменской городской думы. В политэлите предсказывают, что место Евгения Заболотного в новом созыве займет глава Тюменского района Светлана Иванова.