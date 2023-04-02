02 апреля 2023
01 апреля 2023

Главный претендент на пост спикера гордумы Тюмени получила поддержку в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
Светлана Иванова произвела впечатление на руководство ЕР Фото:

Глава Тюменского района Светлана Иванова, которую считают фаворитом в борьбе за пост спикера гордумы Тюмени, произвела впечатление на секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.

«Иванова беседовала с Турчаком во время форума „Женского движения Единой Росии“, который прошел в столице две недели назад. Она произвела хорошее впечатление на Турчака. Ее акции перед выборами в гордуму резко выросли», — передает инсайдер.

Ранее агентство писало, что Иванова заменит в новом созыве гордумы Тюмени Евгения Заболотного, который уже официально отказался от участия в выборах. В администрации Тюменского района и ЕР эту информацию пока не комментируют. Выборы назначены на 10 сентября.

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Глава Тюменского района Светлана Иванова, которую считают фаворитом в борьбе за пост спикера гордумы Тюмени, произвела впечатление на секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «Иванова беседовала с Турчаком во время форума „Женского движения Единой Росии“, который прошел в столице две недели назад. Она произвела хорошее впечатление на Турчака. Ее акции перед выборами в гордуму резко выросли», — передает инсайдер. Ранее агентство писало, что Иванова заменит в новом созыве гордумы Тюмени Евгения Заболотного, который уже официально отказался от участия в выборах. В администрации Тюменского района и ЕР эту информацию пока не комментируют. Выборы назначены на 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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