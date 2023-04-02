Главный претендент на пост спикера гордумы Тюмени получила поддержку в Москве

Светлана Иванова произвела впечатление на руководство ЕР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава Тюменского района Светлана Иванова, которую считают фаворитом в борьбе за пост спикера гордумы Тюмени, произвела впечатление на секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.

«Иванова беседовала с Турчаком во время форума „Женского движения Единой Росии“, который прошел в столице две недели назад. Она произвела хорошее впечатление на Турчака. Ее акции перед выборами в гордуму резко выросли», — передает инсайдер.

Ранее агентство писало, что Иванова заменит в новом созыве гордумы Тюмени Евгения Заболотного, который уже официально отказался от участия в выборах. В администрации Тюменского района и ЕР эту информацию пока не комментируют. Выборы назначены на 10 сентября.