05 апреля 2023
04 апреля 2023

В ЯНАО отменили школьные занятия из-за ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание росреестра. Курган, ребенок, зима, школьник, мальчик
Школьные занятия отменили из-за ветра Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 6 апреля отменили занятия первой смены у школьников с первого по шестой класс из-за сильного ветра. Как сообщает «Медиацентр Салехард», температура воздуха при этом составляет -22 градуса.

«Отмена занятий школьников первой смены: 1-6 класс. Погода -22 градуса, ветер 16 метров в секунду», — сообщает медиацентр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали метели, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Также ожидалось похолодание.

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В Салехарде (ЯНАО) 6 апреля отменили занятия первой смены у школьников с первого по шестой класс из-за сильного ветра. Как сообщает «Медиацентр Салехард», температура воздуха при этом составляет -22 градуса. «Отмена занятий школьников первой смены: 1-6 класс. Погода -22 градуса, ветер 16 метров в секунду», — сообщает медиацентр в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали метели, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Также ожидалось похолодание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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