В ЯНАО отменили школьные занятия из-за ветра

Школьные занятия отменили из-за ветра
В Салехарде (ЯНАО) 6 апреля отменили занятия первой смены у школьников с первого по шестой класс из-за сильного ветра. Как сообщает «Медиацентр Салехард», температура воздуха при этом составляет -22 градуса.
«Отмена занятий школьников первой смены: 1-6 класс. Погода -22 градуса, ветер 16 метров в секунду», — сообщает медиацентр в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали метели, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Также ожидалось похолодание.
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