В ЯНАО отменили школьные занятия из-за ветра

Школьные занятия отменили из-за ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 6 апреля отменили занятия первой смены у школьников с первого по шестой класс из-за сильного ветра. Как сообщает «Медиацентр Салехард», температура воздуха при этом составляет -22 градуса.

«Отмена занятий школьников первой смены: 1-6 класс. Погода -22 градуса, ветер 16 метров в секунду», — сообщает медиацентр в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали метели, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду. Также ожидалось похолодание.