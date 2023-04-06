В тюменском селе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» за неделю до его дня рождения

07 апреля 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

Ильшат Курманов погиб в Артемовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Ембаево Тюменского района (Тюменская область) 6 апреля в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в социальных сетях, на странице муниципального образования. «Рядовой подразделения ЧВК „Вагнер“ исполнял свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Погиб в городе Артемовске Донецкой Народной Республики. 14 апреля ему должно было исполниться 30 лет», — сообщили в группе «Ембаевского муниципального образования» в социальной сети «Вконтакте». В память о бойце состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали военком Тюменского, Нижне-Тавдинского и Ярковского районов, представители администрации Тюменского района, Ембаевского муниципального образования и многие местные жители. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года на Украине. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация Украины.

В селе Ембаево Тюменского района (Тюменская область) 6 апреля в последний путь проводили Ильшата Курманова, рядового подразделения ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в социальных сетях, на странице муниципального образования. «Рядовой подразделения ЧВК „Вагнер“ исполнял свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Погиб в городе Артемовске Донецкой Народной Республики. 14 апреля ему должно было исполниться 30 лет», — сообщили в группе «Ембаевского муниципального образования» в социальной сети «Вконтакте». В память о бойце состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали военком Тюменского, Нижне-Тавдинского и Ярковского районов, представители администрации Тюменского района, Ембаевского муниципального образования и многие местные жители. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года на Украине. Ее основные цели, по словам президента РФ Владимира Путина, — денацификация и демилитаризация Украины.