Губернатор Шумков отправил мэра Ситникову проверять светофоры в Кургане

07 апреля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Шумков поручил проверить работу светофоров в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил мэру Елене Ситниковой проверить работу светофоров в городе и решить вопросы с их регулировкой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С регулировкой светофоров можно и нужно поработать. Попросил главу администрации вместе с коллегами еще раз проехать по городу и самим посмотреть вопросы их регулировки», — написал Шумков. Он подчеркнул, что большое количество светофоров на городских улицах связано с требованиями безопасности. Губернатор добавил, что идет работа по проектировке регулирующей интеллектуальной системы. «Она недешевая. В рамках соответствующей федеральной программы запросим финансирование на ее установку», — добавил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители автомобилей и автобусов нервничают из-за возросшего числа светофоров. В прошлом году на городских улицах появились 47 новых объектов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил мэру Елене Ситниковой проверить работу светофоров в городе и решить вопросы с их регулировкой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С регулировкой светофоров можно и нужно поработать. Попросил главу администрации вместе с коллегами еще раз проехать по городу и самим посмотреть вопросы их регулировки», — написал Шумков. Он подчеркнул, что большое количество светофоров на городских улицах связано с требованиями безопасности. Губернатор добавил, что идет работа по проектировке регулирующей интеллектуальной системы. «Она недешевая. В рамках соответствующей федеральной программы запросим финансирование на ее установку», — добавил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители автомобилей и автобусов нервничают из-за возросшего числа светофоров. В прошлом году на городских улицах появились 47 новых объектов.