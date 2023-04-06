06 апреля 2023

Губернатор Шумков отправил мэра Ситникову проверять светофоры в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков поручил проверить работу светофоров в Кургане Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил мэру Елене Ситниковой проверить работу светофоров в городе и решить вопросы с их регулировкой. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«С регулировкой светофоров можно и нужно поработать. Попросил главу администрации вместе с коллегами еще раз проехать по городу и самим посмотреть вопросы их регулировки», — написал Шумков. Он подчеркнул, что большое количество светофоров на городских улицах связано с требованиями безопасности.

Губернатор добавил, что идет работа по проектировке регулирующей интеллектуальной системы. «Она недешевая. В рамках соответствующей федеральной программы запросим финансирование на ее установку», — добавил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители автомобилей и автобусов нервничают из-за возросшего числа светофоров. В прошлом году на городских улицах появились 47 новых объектов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил мэру Елене Ситниковой проверить работу светофоров в городе и решить вопросы с их регулировкой. Об этом он написал в своем telegram-канале. «С регулировкой светофоров можно и нужно поработать. Попросил главу администрации вместе с коллегами еще раз проехать по городу и самим посмотреть вопросы их регулировки», — написал Шумков. Он подчеркнул, что большое количество светофоров на городских улицах связано с требованиями безопасности. Губернатор добавил, что идет работа по проектировке регулирующей интеллектуальной системы. «Она недешевая. В рамках соответствующей федеральной программы запросим финансирование на ее установку», — добавил Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водители автомобилей и автобусов нервничают из-за возросшего числа светофоров. В прошлом году на городских улицах появились 47 новых объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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