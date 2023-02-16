Водители Кургана стоят в пробках из-за многочисленных светофоров

URA.RU узнало, кто зарабатывает на их установке и обслуживании

17 февраля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Кургане за год резко выросло число светофоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водители автомобилей и автобусов нервничают из-за возросшего числа светофоров. Они появились на многих перекрестках, а также в местах, где ранее располагались нерегулируемые пешеходные переходы. URA.RU выяснило — кто заработал на установке светофоров и с какой целью их число возросло в четыре раза. Водители Кургана с трудом адаптируются к изменениям в системе движения транспорта. Ситуация усложняется тем, что в 2022 году были закрыты проезды по Некрасовскому путепроводу и Кировскому мосту, ограничено движение по основной автодороге по улице К. Мяготина, перекрыто большое количество улиц из-за ремонта теплосетей. Автомобили встают в пробках, поэтому новые светофоры и «лежачие полицейские» добавили трудностей передвижения. Вопросы водителей вызвало именно количество светофоров, которое растет в городе от месяца к месяцу. «Да, скорость потока и число аварий падает, но при соблюдении ПДД столько светофоров не нужно. Это лишние траты для города», — уверены водители. Курганские водители стоят в пробках и жалуются на светофоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городском отделе ГИБДД URA.RU пояснили, что инфраструктура оборудуется согласно нормативам по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Изменения в Кургане начались в 2019 году. «В прошлом году в Кургане появились 47 новых светофоров и 72 искусственные неровности», — сообщили в Госавтоинспекции данные за 2022 год. По сравнению с 2021 годом, количество таких объектов выросло в 4 и 3 раза соответственно. По данным сотрудников ГИБДД, установка новых объектов позволила снизить аварийность на улицах города. По данным из открытых источников, большую часть торгов по установке техсредств организации дорожного движения по проекту «БКД» в 2022 году выиграла предприниматель Наталья Корытова, являющаяся супругой бывшего сотрудника Госавтоинспекции. За второе полугодие Управление дорожного хозяйства (УДХБ) Кургана заключило с ней контракты на установку и обслуживание светофорных объектов на сумму более 71,5 млн рублей. Еще 67,5 млн рублей предприниматель получит за услуги по обслуживанию курганских дорог. Аукционы были отыграны в первой половине 2022 года. По данным СБИС, предприниматель выиграла 83% конкурсов УДХБ, в которых участвовала. Управление дорожного хозяйства — самый крупный ее клиент. Ответственным за установку светофоров в Кургане является управление дорожного хозяйства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собеседники редакции уверены, что у властей с подрядчиком сложилось конструктивное сотрудничество. Местный предприниматель оперативно готова обсуждать спорные моменты и исправлять недочеты, если они есть. Источники утверждают, что полученные по нацпроекту БКД деньги пришлось осваивать в срочном порядке — отсюда и выросшее в несколько раз количество установленных в городе объектов. От желания одного лишь предпринимателя федеральные деньги в подобных объемах не появляются. В компании предпринимателя URA.RU ответили, что лишь выполняют работу по контрактам. По всем вопросам журналистам было предложено обращаться к заказчику (УДХБ). В администрации города URA.RU разъяснили порядок работы с подрядчиками по установке светофоров.Там отметили, что компания из Кургана, не единственная, которая выиграла торги. «Контроль и надзор содержания, обслуживания, а также установки новых <…> светофорных объектов и искусственных дорожных неровностей, осуществляет МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“ (УДХБ), которое имеет в своей структуре соответствующий отдел. Подрядчики по установке, содержанию и обслуживанию светофорных и других технических средств организации дорожного движения определяются по результатам конкурсных процедур. Среди них есть как курганские, так и иногородние организации», — сообщили в мэрии. Помимо светофоров, на улицах для безопасности кладут искусственные неровности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление дорожного хозяйства размещает заказ по установке светофоров после предписаний Госавтоинспекции. Как правило, это происходит в местах концентрации ДТП. «Во внимание также принимаются обращения граждан, если установка светофорного объекта в том или ином месте соответствует требованиям ПДД. <…> Инициатором установки светофорных объектов и искусственных неровностей является администрация города Кургана и ОГИБДД по городу Кургану», — добавили в мэрии. На стороне Госавтоинспекции и мэрии, ратующих за установку светофоров, общие статистические расклады. В 2022 году в Кургане зафиксировали 344 ДТП с пострадавшими — это на 10% меньше аналогичных показателей 2021 года. А за четыре года аварийность снизилась на 36%. В наступившем году курганских водителей ждут новые перекрытия мостов и улиц. А Госавтоинспекция Кургана уже анонсировала появление около полутора десятков новых светофоров в течение 2023 года. Учитывая закрытие Чеховского моста и новых участков городских улиц, проблемы с трафиком в Кургане не исчезнут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане водители автомобилей и автобусов нервничают из-за возросшего числа светофоров. Они появились на многих перекрестках, а также в местах, где ранее располагались нерегулируемые пешеходные переходы. URA.RU выяснило — кто заработал на установке светофоров и с какой целью их число возросло в четыре раза. Водители Кургана с трудом адаптируются к изменениям в системе движения транспорта. Ситуация усложняется тем, что в 2022 году были закрыты проезды по Некрасовскому путепроводу и Кировскому мосту, ограничено движение по основной автодороге по улице К. Мяготина, перекрыто большое количество улиц из-за ремонта теплосетей. Автомобили встают в пробках, поэтому новые светофоры и «лежачие полицейские» добавили трудностей передвижения. Вопросы водителей вызвало именно количество светофоров, которое растет в городе от месяца к месяцу. «Да, скорость потока и число аварий падает, но при соблюдении ПДД столько светофоров не нужно. Это лишние траты для города», — уверены водители. В городском отделе ГИБДД URA.RU пояснили, что инфраструктура оборудуется согласно нормативам по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Изменения в Кургане начались в 2019 году. «В прошлом году в Кургане появились 47 новых светофоров и 72 искусственные неровности», — сообщили в Госавтоинспекции данные за 2022 год. По сравнению с 2021 годом, количество таких объектов выросло в 4 и 3 раза соответственно. По данным сотрудников ГИБДД, установка новых объектов позволила снизить аварийность на улицах города. По данным из открытых источников, большую часть торгов по установке техсредств организации дорожного движения по проекту «БКД» в 2022 году выиграла предприниматель Наталья Корытова, являющаяся супругой бывшего сотрудника Госавтоинспекции. За второе полугодие Управление дорожного хозяйства (УДХБ) Кургана заключило с ней контракты на установку и обслуживание светофорных объектов на сумму более 71,5 млн рублей. Еще 67,5 млн рублей предприниматель получит за услуги по обслуживанию курганских дорог. Аукционы были отыграны в первой половине 2022 года. По данным СБИС, предприниматель выиграла 83% конкурсов УДХБ, в которых участвовала. Управление дорожного хозяйства — самый крупный ее клиент. Собеседники редакции уверены, что у властей с подрядчиком сложилось конструктивное сотрудничество. Местный предприниматель оперативно готова обсуждать спорные моменты и исправлять недочеты, если они есть. Источники утверждают, что полученные по нацпроекту БКД деньги пришлось осваивать в срочном порядке — отсюда и выросшее в несколько раз количество установленных в городе объектов. От желания одного лишь предпринимателя федеральные деньги в подобных объемах не появляются. В компании предпринимателя URA.RU ответили, что лишь выполняют работу по контрактам. По всем вопросам журналистам было предложено обращаться к заказчику (УДХБ). В администрации города URA.RU разъяснили порядок работы с подрядчиками по установке светофоров.Там отметили, что компания из Кургана, не единственная, которая выиграла торги. Управление дорожного хозяйства размещает заказ по установке светофоров после предписаний Госавтоинспекции. Как правило, это происходит в местах концентрации ДТП. «Во внимание также принимаются обращения граждан, если установка светофорного объекта в том или ином месте соответствует требованиям ПДД. <…> Инициатором установки светофорных объектов и искусственных неровностей является администрация города Кургана и ОГИБДД по городу Кургану», — добавили в мэрии. На стороне Госавтоинспекции и мэрии, ратующих за установку светофоров, общие статистические расклады. В 2022 году в Кургане зафиксировали 344 ДТП с пострадавшими — это на 10% меньше аналогичных показателей 2021 года. А за четыре года аварийность снизилась на 36%. В наступившем году курганских водителей ждут новые перекрытия мостов и улиц. А Госавтоинспекция Кургана уже анонсировала появление около полутора десятков новых светофоров в течение 2023 года. Учитывая закрытие Чеховского моста и новых участков городских улиц, проблемы с трафиком в Кургане не исчезнут.