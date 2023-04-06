06 апреля 2023

В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам из-за смены спикера

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы Орлова на должность мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, отставка, увольнение работника, уход с должности
Несколько сотрудников покинут аппарат гордумы Тюмени после выборов Фото:

В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Ожидается, что она приведет с собой нескольких человек с прошлого места работы — администрации Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«На следующий день после прихода Ивановой уволятся 3 человека. Она заменит их своими соратниками по районной администрации», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Иванова займет место спикера городской думы после выборов 2023 года. Кресло председателя освободит Евгений Заболотный, который уйдет на пенсию после выборов.

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В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Ожидается, что она приведет с собой нескольких человек с прошлого места работы — администрации Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «На следующий день после прихода Ивановой уволятся 3 человека. Она заменит их своими соратниками по районной администрации», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Иванова займет место спикера городской думы после выборов 2023 года. Кресло председателя освободит Евгений Заболотный, который уйдет на пенсию после выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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