В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам из-за смены спикера

07 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Несколько сотрудников покинут аппарат гордумы Тюмени после выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Ожидается, что она приведет с собой нескольких человек с прошлого места работы — администрации Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «На следующий день после прихода Ивановой уволятся 3 человека. Она заменит их своими соратниками по районной администрации», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Иванова займет место спикера городской думы после выборов 2023 года. Кресло председателя освободит Евгений Заболотный, который уйдет на пенсию после выборов.

В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Ожидается, что она приведет с собой нескольких человек с прошлого места работы — администрации Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «На следующий день после прихода Ивановой уволятся 3 человека. Она заменит их своими соратниками по районной администрации», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Иванова займет место спикера городской думы после выборов 2023 года. Кресло председателя освободит Евгений Заболотный, который уйдет на пенсию после выборов.