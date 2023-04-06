В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам из-за смены спикера

В аппарате Тюменской гордумы готовятся к отставкам после прихода нового спикера Светланы Ивановой. Ожидается, что она приведет с собой нескольких человек с прошлого места работы — администрации Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.
«На следующий день после прихода Ивановой уволятся 3 человека. Она заменит их своими соратниками по районной администрации», — поделился собеседник агентства.
Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Иванова займет место спикера городской думы после выборов 2023 года. Кресло председателя освободит Евгений Заболотный, который уйдет на пенсию после выборов.
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