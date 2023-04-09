В Курганской области стало больше должников

В Курганской области увеличилось количество должников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Финансисты подсчитали, что ссудная задолженность экономически активного населения Курганской области составила 333 тысячи рублей. Это на 6,7% больше, чем год назад, указано в исследовании.

«Изменение задолженности населения Курганской области за 12 месяцев к 1 марта 2023: рост на 6,7%. Ссудная задолженность 333 тысячи рублей», — написано на сайте РИА Новости.

Среди курганцев доля просроченной задолженности перед банками составляет 4,69%. Показатель в незначительной степени превысил уровень прошлого года. В общем рейтинге регионов РФ по доле просроченных кредитов Курганская область занимает 60 строчку.

Ранее на территории области зафиксировали рост кредитной задолженности населения перед банками. При этом эксперты отмечали сокращение процентного соотношения между долгами по кредиту и усредненной зарплатой в регионе.