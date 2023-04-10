Бастрыкин поручил завести дело по факту гибели жителя ЯНАО

К Александру Бастрыкину обратилась сестра погибшего жителя Ноябрьска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям из ЯНАО возбудить уголовное дело в связи с гибелью мужчины в Ноябрьске. Как сообщили в СКР, в приемную ведомства обратилась сестра погибшего.

«Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением о ненадлежащем установлении обстоятельств смерти мужчины в г. Ноябрьске ЯНАО. К председателю СКР в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница города Новосибирска, сообщив о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти ее брата. В феврале 2020 года он скончался в гараже своего дома, женщина полагает, что смерть мужчины носит криминальный характер», — сообщается в telegram-канале информационного центра ведомства.

Обратившаяся отметила, что мужчина перед смертью получал угрозы. Возбуждать уголовное дело следователи в ЯНАО отказались, сейчас проводится дополнительная проверка. Главе окружного СУ СКР Александру Егорову поручено возбудить дело, а после завершения доложить в центральный аппарат ведомства о результатах.

Ранее Бастрыкин поручил следователям в ЯНАО представить доклад по ДТП, в котором пострадали девять человек и один погиб. Авария произошла 4 декабря в Ямальском районе.