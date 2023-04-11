Бойцы СВО записали видео для курганских волонтеров

Участники спецоперации на Украине поблагодарили курганских волонтеров за переданные на фронт «посылки с ценным грузом». Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Шьем для наших — Курган».
«Всем волонтерам из Кургана, которые помогали с отправкой ценного груза, большой привет. Спасибо за такие замечательные посылки, медикаменты, окопные свечи. <…> Спасибо вам огромное за письма, которые вы нам адресовали, сегодня будем их перечитывать. Победа будет за нами!» — говорят военнослужащие в обращении.
Ранее курганские бойцы из группировки «Отважные» в зоне спецоперации записали видеообращение, адресованное правительству Курганской области и бизнесменам. Военнослужащие благодарили за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также боец с позывным «Блогер» обращался к губернатору области Вадиму Шумкову из Донбасса. На видео он передавал привет главе региона от имени казаков и благодарил за помощь участникам спецоперации.
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