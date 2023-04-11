11 апреля 2023

Бойцы СВО записали видео для курганских волонтеров

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, военные, милитаризация, военнослужащий, солдат, z войска
Участники СВО поблагодарили курганских волонтеров за предоставленную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации на Украине поблагодарили курганских волонтеров за переданные на фронт «посылки с ценным грузом». Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Шьем для наших — Курган».

«Всем волонтерам из Кургана, которые помогали с отправкой ценного груза, большой привет. Спасибо за такие замечательные посылки, медикаменты, окопные свечи. <…> Спасибо вам огромное за письма, которые вы нам адресовали, сегодня будем их перечитывать. Победа будет за нами!» — говорят военнослужащие в обращении.

Ранее курганские бойцы из группировки «Отважные» в зоне спецоперации записали видеообращение, адресованное правительству Курганской области и бизнесменам. Военнослужащие благодарили за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также боец с позывным «Блогер» обращался к губернатору области Вадиму Шумкову из Донбасса. На видео он передавал привет главе региона от имени казаков и благодарил за помощь участникам спецоперации.

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Участники спецоперации на Украине поблагодарили курганских волонтеров за переданные на фронт «посылки с ценным грузом». Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Шьем для наших — Курган». «Всем волонтерам из Кургана, которые помогали с отправкой ценного груза, большой привет. Спасибо за такие замечательные посылки, медикаменты, окопные свечи. <…> Спасибо вам огромное за письма, которые вы нам адресовали, сегодня будем их перечитывать. Победа будет за нами!» — говорят военнослужащие в обращении. Ранее курганские бойцы из группировки «Отважные» в зоне спецоперации записали видеообращение, адресованное правительству Курганской области и бизнесменам. Военнослужащие благодарили за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также боец с позывным «Блогер» обращался к губернатору области Вадиму Шумкову из Донбасса. На видео он передавал привет главе региона от имени казаков и благодарил за помощь участникам спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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