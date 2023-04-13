Тюменских дачников пугают рейдерским захватом участков

Новый дачный сезон в тюменских садовых обществах начался с визитов незнакомцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские дачники в самом начале сезона напуганы посторонними людьми, которые агитируют владельцев участков сменить председателей садовых товариществ. О том, что незнакомцы начали навещать садоводов, рассказали URA.RU хозяева дач на Салаирском тракте Тюмени.

«Мы только начали участки к посадкам готовить, появились какие-то люди, мы их не знаем, они не из нашего садового общества. Говорят: у вас председатель СНТ скоро по статье пойдет, вы меняйте его пока не стало поздно. И предлагают какого-то человека, который якобы юрист, и у которого в нашем товариществе дача. Но его мы тоже не знаем», — пояснили URA.RU дачники.

По их словам, мужчины ходят по двое и появлялись в этом сезоне уже дважды. Кроме того, дачники рассказывают, что якобы такая же ситуация сложилась еще в двух соседних товариществах. «У нас например есть участки брошенные в СНТ, и нас кажется, что эти люди просто хотят землю забрать, а может и нас подвинуть ради какой-нибудь коттеджной застройки», — предполагают собеседники URA.RU.

Агентство направило запрос в тюменское отделение союза садоводов России, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что дачникам в этом году предстоит непростой сезон — из-за колебания курса валют цены на семена резко повысились.