Минобороны готовится к запуску электронных повесток: главное к вечеру 15 апреля

В России не будет массовых рассылок повесток
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Минобороны России дали разъяснения по поводу работы электронных повесток. Призывнику не надо будет приходить в военкомат для решения вопросов, а повестки не будут рассылаться массово. URA.RU приводит главные новости к вечеру 15 апреля.
- Для решения вопросов с военным комиссариатом и постановки на учет теперь не обязательно являться в военкомат очно. Все это можно сделать через сайт «Госуслуги», сообщили в Минобороны РФ.
- В России не будет массовой рассылки повесток. В Минобороны также уточнили, что единый реестр военнообязанных был создан для упрощения работы между призывниками и военкоматами. Он будет работать после начала осеннего призыва, отметил первый заместитель председателя комитета нижней палаты по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев.
- Все отсрочки для призывников сохраняются. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков. Он также отметил, что весенняя призывная кампания завершится согласно графику — 15 июля, а первые отправки призывников на места дислокации начнутся 20 апреля.
- Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не успела убить всех пророссийски настроенных граждан вовремя. Он надеется, что власти Киева смогут возобновить работу в этом направлении.
- Среди украинских военных идет обсуждение расправы над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, экс-разведчик США Дуглас Макгрегор, отметив, что регулярно видит такие обсуждения в telegram-каналах.
- Возврат после СВО замороженных российских активов означает подготовку к перемирию. Это является сигналом для налаживания путей переговорного процесса, отметил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Бондарев.
- Патриарх Кирилл призвал Россию и Украину к миру. Он отметил, что россияне и украинцы братские народы, которые не должны конфликтовать.
- Мобилизованные бойцы ВСУ не могут покинуть Бахмут (Артемовск) из-за того, что им мешают заградотряды. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер.
- ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в Бахмуте. 15 апреля штурмовые отряды взяли под контроль два квартала на северной и южной окраинах города.
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