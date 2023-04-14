Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему мобилизованные ВСУ не отступают из Бахмута Боец ЧВК «Вагнер»: Киев использует пограничников Украины в Бахмуте в качестве заградотрядов 15 апреля 2023 в 08:31 Размер текста - 17 + Пограничники не дают мобилизованным ВСУ отступать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пограничники, переброшенные в Бахмут (Артемовск) с Западной Украины, используются в качестве заградотрядов и не дают мобилизованным украинцам отступать. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер. «И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны). Мобилизованные, когда сдаются, — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», — сообщил боец в разговоре с РИА Новости. Ранее стало известно, что в Бахмуте украинские военнослужащие при отступлении прибегают к подрыву многоэтажек для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Один из российских бойцов рассказал, что командование ВСУ использует в качестве «живого щита» неопытных солдат для прикрытия отступления основных сил из города, передает агентство Nation News. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России уже взяли большую часть Бахмута. Пограничники, переброшенные в Бахмут (Артемовск) с Западной Украины, используются в качестве заградотрядов и не дают мобилизованным украинцам отступать. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер. «И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны). Мобилизованные, когда сдаются, — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», — сообщил боец в разговоре с РИА Новости. Ранее стало известно, что в Бахмуте украинские военнослужащие при отступлении прибегают к подрыву многоэтажек для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Один из российских бойцов рассказал, что командование ВСУ использует в качестве «живого щита» неопытных солдат для прикрытия отступления основных сил из города, передает агентство Nation News. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России уже взяли большую часть Бахмута. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям