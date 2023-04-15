Минобороны: не нужно приходить в военные комиссариаты для решения вопросов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт призыва. Курган, призывники, призыв в армию
Призывникам не нужно будет являться в военные комиссариаты лично, рассказали в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Чтобы решить вопросы с военным комиссариатом, теперь не обязательно являться очно. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. Новый закон позволит вставать на воинский учет и оформлять отсрочки через портал госуслуг.

«Приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что все существующие отсрочки будут действовать в полном объеме.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Чтобы решить вопросы с военным комиссариатом, теперь не обязательно являться очно. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. Новый закон позволит вставать на воинский учет и оформлять отсрочки через портал госуслуг. «Приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что все существующие отсрочки будут действовать в полном объеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...