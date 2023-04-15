Минобороны: не нужно приходить в военные комиссариаты для решения вопросов

Призывникам не нужно будет являться в военные комиссариаты лично, рассказали в Минобороны
новость из сюжетаПризыв — 2023
Чтобы решить вопросы с военным комиссариатом, теперь не обязательно являться очно. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга. Новый закон позволит вставать на воинский учет и оформлять отсрочки через портал госуслуг.
«Приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости», —
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